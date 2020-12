Corona-Impfungen: So soll die Immunisierung funktionieren Stand: 01.12.2020 15:20 Uhr Der Krisenstab hat am Dienstag über die Vorbereitung von Corona-Impfungen in Niedersachsen berichtet. Das Land hat neue Katastrophenschutz-Maßnahmen beschlossen, um die Impfzentren zu entlasten.

Landesweit sind 60 Impfzentren vorgesehen. Derzeit werden dafür Messe-, Stadt- und Sporthallen umfunktioniert. Man werde zum 15. Dezember startklar sein, sagte Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs. Das Konzept mit den Impfzentren sei eine "erhebliche logistische Herausforderung" in Bezug auf Personal sowie auf Lagerung und Transport der Impfstoffe. Um diese Herausforderungen in kurzer Zeit zu bewältigen, bedürfe es der zentralen Unterstützung durch Behörden, Einsatzkräfte und eben den Katastrophenschutz, teilte die Staatskanzlei mit.

Videos 2 Min Schröder zum Impf-Start: "Wollen bestens vorbereitet sein" Bis zum 15. Dezember sollen Impfzentren bereitstehen. Die Logistik sei kompliziert, so Claudia Schröder vom Krisenstab. 2 Min

Wann gehen die Impfzentren in den Einsatz?

Der Zeitpunkt der ersten Lieferung von Impfstoff-Dosen stehe noch nicht fest, sagte Schröder. Sie rechne gegen Ende des Monats damit. Nach derzeitigem Stand werde Niedersachsen von der ersten Charge für Deutschland 200.000 Dosen erhalten. Da in der Regel zwei Teilimpfungen zu einer Immunisierung gehörten, könnten 100.000 Menschen aus Risikogruppen im ersten Durchgang profitieren. Mobile Impfteams sollen Schröder zufolge in Senioren- und Pflegeeinrichtungen gehen.

Wie kann man sich anmelden?

In welcher Reihenfolge geimpft werde, sei noch nicht festgelegt. "Die Anmeldung erfolgt digital oder analog über ein Servicecenter", sagte Schröder. In dem Onlineregister erfahre die Person, die sich anmelden wolle, ob sie zu dem jeweiligen Zeitpunkt zu einer priorisierten Gruppe gehöre. Daher sei es wichtig, dass das "Patienten-Management hochprofessionell durchgeführt wird". Die Abfragen zur Priorisierung würden laufend angepasst und seien so konstruiert, dass möglichem Missbrauch vorgebeugt werde.

Wie ist der Ablauf in den Zentren?

Wer zu seinem Termin kommt, weist sich Schröder zufolge aus und bekommt ein Arzt-Patienten-Gespräch. Dann werde die Impfung in der Regel durch fachkundiges Pflegepersonal durchgeführt. So könne ein hoher Durchlauf erzielt werden. Bei denjenigen, die das Serum verabreichen, handele es sich um Fachangestellte aller medizinischen Ausbildungsberufe. Auf einen Arzt kämen bis zu vier impf-befähigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf ein Zentrum mehrere Ärztinnen und Ärzte, sagte Schröder. Derzeit werde das Personal für die Einrichtungen rekrutiert. "Der Zulauf ist gut, das Interesse hoch", so Schröder.

Videos 2 Min Temmler: "Neue Herausforderung für den Katastrophenschutz" In Niedersachsen wird der Katastrophenschutz in die Einrichtung und den Betrieb der Impfzentren eingebunden. 2 Min

Land übernimmt Leitung über kommunale Katastrophenschutz-Einheiten

Um die Logistik und Abläufe zu gewährleisten, hat das Land die Feststellung eines "außergewöhnlichen Ereignisses von landesweiter Tragweite" nach Paragraf 27a des Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetzes beschlossen. Dies ermöglicht den Einsatz kommunaler Katastrophenschutz-Einheiten unter der zentralen Leitung des Landes. Zudem soll eine Sondereinheit "Corona-Steuerung" vorübergehend am Sozialministerium angedockt werden.

