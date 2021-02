Corona-Impfungen: Heute öffnen weitere Impfzentren im Land Stand: 02.02.2021 06:24 Uhr In den Zentren in Hildesheim und im Landkreis Diepholz startet das Impfen. In Hannover und in den Kreisen Emsland und Osnabrück konnten sich Senioren bereits am Montag ihre erste Spritze geben lassen.

Die ersten 110 Impfwilligen können heute im Bassumer Krankenhaus (Landkreis Diepholz) behandelt werden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Rund 400 weitere Personen ab 80 Jahren sollen in den kommenden Tagen die erste Spritze bekommen. Auch das Impfzentrum in Hildesheim kann heute mit der Arbeit vor Ort beginnen. Das zweite Impfzentrum des Landkreises - in Alfeld - bleibt aber vorerst noch dicht.

450 Impfungen pro Tag in Hannover

Zu den ersten, die am Montag im hannoverschen Impfzentrum auf dem Messegelände eine Spritze erhalten haben, gehörte der 85-jährige Siegfried Rohde. Er lobte die Organisation im Zentrum in der Messehalle 25. Der Termin habe nur eine halbe Stunde gedauert. Sie sei etwas aufgeregt gewesen, aber es sei ganz glatt vonstatten gegangen, sagte auch eine Seniorin aus Langenhagen (Region Hannover) NDR 1 Niedersachsen. Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) bezeichnete den Start des Impfzentrums als "Licht am Ende des Tunnels, der noch ganz schön lang sein wird". Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sagte, mit der Impfung sei die Hoffnung verbunden, wieder ein etwas normaleres Leben führen zu können: "Danach sehnen wir uns ja alle." Mit den derzeit 450 Impfungen pro Tag hat das Impfzentrum seine Kapazitätsgrenzen noch längst nicht erreicht. Nach Angaben des ärztlichen Leiters, Matthias Vonnemann, ist das Vierfache möglich, wenn es genügend Impfstoffdosen gibt.

Zentren in den Landkreisen Emsland und Osnabrück ebenfalls geöffnet

Auch in anderen Landesteilen haben am Montag in einigen Zentren die Impfungen begonnen. In Papenburg und Lingen im Landkreis Emsland beispielsweise sollen bis zum Ende der Woche 600 Menschen geimpft werden. Auch die Zentren in Wallenhorst und Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück haben am Montag die Arbeit vor Ort aufgenommen.

Weil fordert verlässlichen und realistischen Impfplan

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) berät am Montagnachmittag unterdessen auf einem sogenannten Impfgipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den anderen Länderchefs darüber, wie es angesichts des schleppenden Impfstarts und der Lieferschwierigkeiten einiger Hersteller weitergehen soll. Weil forderte, einen verlässlichen und realistischen nationalen Corona-Impfplan vorzulegen. "Ankündigungen, die anschließend fortlaufend geändert werden, erschweren Ländern und Kommunen die Arbeit und verunsichern die Bürgerinnen und Bürger", so der Ministerpräsident.

Probleme bei Terminvergabe

Seit vergangenem Donnerstag können sich mehr als 500.000 Seniorinnen und Senioren ab 80 Jahren in Niedersachsen, die nicht in Heimen leben, einen Impftermin reservieren. Die Hotline mit der Telefonnummer (0 800) 99 88 665 und das offizielle Online-impfportal des Landes waren zu Beginn jedoch völlig überlastet. Bereits vor dem Start hatten Computerexperten das zentrale Termin-Vergabesystem als zu anfällig kritisiert. Zudem stehen in etlichen Landkreisen wegen des fehlenden Impfstoffes noch keine Termine zur Verfügung. Der Sozialverband (SoVD) forderte angesichts der Probleme, die Terminvergabe per Hotline und Internet einzustellen. Stattdessen sollten den Senioren feste Termine per Post mitgeteilt werden. Die FDP im Landtag hatte am Wochenende einen Wechsel an der Spitze des Gesundheitsministeriums gefordert. Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) sagte am Montag: "Wenn wir weiterhin erfolgreich durch die Krise kommen wollen, muss das besser organisiert sein." Es gebe noch eine ganze Menge Luft nach oben.

