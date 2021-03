Corona-Impfungen: Anmeldungen für zweite Gruppe ab Montag Stand: 13.03.2021 16:44 Uhr In Niedersachsen sollen Ende März die Corona-Impfungen für alle Menschen ab 70 Jahren starten. Die Terminvergabe für die zweite Priorisierungsgruppe beginnt offiziell am Montag.

Erste Termin-Anfragen für Impfberechtigte der Priorisierungsgruppe 2 wurden bereits am Freitag aufgenommen. Die zeitweilige Freischaltung des Impfportals des Landes sowie der Telefon-Hotline für die Gruppe erfolge testweise, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Freitag zu NDR.de. Wer dabei bereits durchkam, hatte Glück. Die offizielle Freischaltung des Systems ist weiterhin für Montag geplant. Dies hatte Gesundheitsministerin Daniela Behrens zuvor angekündigt.

Gestaffelte Anschreiben

Außerdem hatte die SPD-Politikerin in der Landespressekonferenz mitgeteilt, dass die Impfberechtigten nach Jahrgängen gestaffelt angeschrieben werden, um einen zu großen Andrang zu vermeiden. Offiziell geht es daher am 15. März los mit den 77- bis 79-Jährigen. "Wir bitten wir die Menschen über 70, sich erst dann für einen Termin registrieren zu lassen, wenn sie unser Anschreiben erhalten. So erhoffen wir uns, den Ansturm etwas abzumildern", sagte Behrens. Bindend ist das allerdings keineswegs. Alle Personen ab 70 können sich schon anmelden, das Schreiben ist für eine Terminvereinbarung nicht erforderlich. Zur zweiten Gruppe gehören auch Menschen mit besonderen Erkrankungen und bestimmte Berufgsruppen wie beispielsweise Kita- und Lehrpersonal sowie Polizistinnen und Polizisten und Einsatzkräfte mit hohem Infektionsrisiko.

Hausärzte impfen wohl ab Mitte April

Die Ministerin rechnet damit, dass ab Mitte April Hausärztinnen und Hausärzte zunehmend an der Impfkampagne beteiligt werden. Sie sollen zunächst primär dafür zuständig sein, chronisch Kranke und Menschen, die ihr Haus nicht verlassen können, zu impfen. Priorität hätten angesichts des Impfstoffmangels zunächst aber weiterhin die Termine in den Impfzentren. Ab April soll Niedersachsen wöchentlich mindestens 180.000 Impfdosen erhalten. Laut Behrens wird angestrebt, die Kapazitäten in den Impfzentren auf bis zu 240.000 Impfungen pro Woche aufzustocken.

Corona-Verordnung sorgt für Ärger in Kommunen

In den Kommunen wird derweil die Kritik an der seit Montag geltenden Corona-Verordnung immer lauter. Zahlreiche Verwaltungschefs bemängeln, dass die vom regionalen Infektionsgeschehen abhängigen Regeln schwer zu durchschauen seien. Der Niedersächsische Städtetag (NST) forderte die Landesregierung auf, Öffnungen nicht an Inzidenzwerte auf örtlicher Ebene zu koppeln. "Öffnungen oder Verschärfungen auf der Grundlage von Inzidenzwerten schaffen keine Perspektive, sondern Widersprüche und fehlende Planungssicherheit", sagte Lüneburgs Oberbürgermeister und NST-Präsident Ulrich Mägde (SPD). Der Landrat des Landkreises Wesermarsch, Thomas Brückmann (parteilos), kritisierte, dass für den Einzelhandel die regionale Inzidenz gelte - und nicht wie zunächst angekündigt der Landeswert. Er befürchtet nun einen "Einkaufstourismus" aus den Hochinzidenz-Kommunen.

Mehr Kontakte und weitere Ladenöffnungen

Seit dem 8. März sind in Niedersachsen die neuen Corona-Regeln in Kraft. In Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 dürfen sich wieder fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. In diesen Regionen mit einem Wert unter 100 dürfen zudem Kitas wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen, Museen und Zoos unter Auflagen öffnen, Geschäfte dürfen Termine für das Einkaufen vor Ort vergeben. In Regionen mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von mehr als 100 werden diese Punkte nicht gelockert. Dort gilt weiterhin unter anderem, dass sich ein Haushalt nur mit einer weiteren Person treffen darf. Unabhängig von der Inzidenz dürfen Buchläden öffnen und körpernahe Dienstleistungen wieder angeboten werden. Dabei müssen Kundinnen und Kunden einen negativen Schnelltest vorweisen. In den kommenden Wochen sind weitere Lockerungen möglich, wenn die Corona-Fallzahlen entsprechend sinken.

Ältere Schüler kehren Mitte März ins Szenario B zurück

Auch die Rückkehr der Schülerinnen und Schüler beginnt: Für Grundschulkinder und Abschlussklassen gilt seit 8. März wieder die Präsenzpflicht. In den weiterführenden Schulen wird ab dem 15. März wieder stärker auf Präsenzunterricht umgestellt. Dann beenden die Klassen 5 bis 7 sowie der 12. Jahrgang den Distanzunterricht. Sie kehren im Wechselmodell (Szenario B) in den Präsenzunterricht zurück. Eine Woche später, vom 22. März an, sollen dann alle Schulen und Jahrgänge in den Wechselunterricht zurückkehren. Grundsätzlich gilt eine Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung am Sitzplatz in allen Jahrgängen der Sekundarstufen I und II. Für die Öffnungsschritte gilt allerdings eine Hotspot-Regelung, die Ansteckungen vermeiden soll: In Landkreisen und Städten, in denen der Sieben-Tage-Wert bei mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt, liegen die Lockerungen so lange auf Eis, bis der Wert drei Tage in Folge unterschritten wird.

Ein kostenloser Schnelltest pro Woche

Die Impfkampagne soll mit einer erweiterten Test-Strategie gestützt werden. Schnelltests seien inzwischen in großer Zahl verfügbar, hieß es vonseiten der Politik nach dem Bund-Länder-Gipfel. Sogenannte Selbsttests kommen dazu. Vor rund einer Woche wurden diese bereits bei einem Discounter angeboten. Sie waren innerhalb weniger Minuten vergriffen. Für einen Schnelltest pro Woche, der von geschultem Personal durchgeführt wird, übernimmt der Bund für jede Bürgerin und jeden Bürger seit 8. März die Kosten. Noch werden diese Tests aber nicht flächendeckend angeboten. Die nationale Test-Strategie soll bis Anfang April schrittweise umgesetzt werden. Getestet werden soll künftig auch an den Schulen. Gesundheitsministerin Behrens davon aus, dass in den Schulen noch vor den Osterferien eine "Testwoche" zum Üben stattfinden kann.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls zehn Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: Abstand halten, Mundschutz tragen, regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

