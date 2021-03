Corona-Impfung: Pilotprojekt mit Hausärzten macht Hoffnung Stand: 19.03.2021 15:16 Uhr Drei Wochen lang haben vier Hausärzte in Osnabrück bettlägerige Menschen gegen Corona geimpft. Am Freitag endete das Pilotprojekt - und die Bilanz fällt überwiegend positiv aus.

Die Hausärzte hätten gezeigt, dass sie auch mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer umgehen können, sagte der Osnabrücker Bezirksvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, Uwe Lankenfeld. Dieses Vakzin müsse zwar stärker gekühlt werden, könne aber vor dem Impfen bis zu fünf Tage im Kühlschrank gelagert werden. Deswegen sei es auch außerhalb der Impfzentren gut zu verabreichen. Ein Hausarzt könne mehrere Dutzend Menschen am Tag direkt zu Hause impfen, so Lankenfeld.

Ärzte beklagen "Dokumentationsmüll"

Bemängelt wurde von den Ärzten dagegen, dass sie bei jeder Impfung zahlreiche Formulare ausfüllen mussten. "In einer digitalen Zeit machen wir Dokumentationsmüll anstatt zu impfen", sagte Lankenfeld. Hier müsse nachgebessert werden. Es sei jetzt Aufgabe der Politik, Hausärzte möglichst schnell in die Impfkampagne einzubinden.

Kommunen haben unterschiedliche Ansichten

Die Stadt Osnabrück zeigt sich offen dafür, will aber warten, bis deutlich mehr Impfstoff geliefert wird. Aktuell ist der Start in den Hausarztpraxen nach Angaben des Gesundheitsministeriums für Mitte April geplant. Der Landkreis Diepholz fordert allerdings, die Hausärzte schon jetzt in die Impfkampagne einzubeziehen.

