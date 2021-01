Corona-Impfung: Ab 28. Januar Termine für ab 80-Jährige Stand: 08.01.2021 12:32 Uhr Niedersachsen will ab 28. Januar Termine für die Corona-Impfzentren vergeben. In der kommenden Woche sollen zunächst alle Menschen ab 80 Jahren Post bekommen und so über das Impfen informiert werden.

Am 28. Januar soll das Portal des beauftragten Dienstleisters freigeschaltet werden - erst ab dann können sich die Angeschriebenen selbst telefonisch oder digital zur Impfung anmelden. Das schreibt Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) in einem Brief an die Landtags-Abgeordneten von SPD und CDU, der dem NDR Niedersachsen vorliegt. Wie schnell die ersten Impfungen dann tatsächlich stattfinden könnten, geht aus dem Schreiben der Ministerin allerdings nicht hervor. Anschließend werden dann auch andere aus der ersten Impfgruppe dazu aufgerufen, etwa die Mitarbeiter von Rettungsdiensten, Intensivstationen und Notaufnahmen.

Videos 9 Min Kliniken erhalten Impfstoff für das Personal In Göttingen und Hannover werden jetzt Mitarbeiter geimpft. Ein Gespräch mit Bastian Ringe von der MHH über Bereitschaft und Risiken. 9 Min

Landkreis Cloppenburg startet früher

Bis Ende Januar will der Landkreis Cloppenburg nicht warten: Dort will man bereits ab der kommenden Woche beginnen, alle Impfwilligen ab 80 - auch außerhalb von Heimen - gegen das Coronavirus zu impfen. In einer Art Pilotprojekt soll dazu in Lastrup das erste mobile Impfzentrum im Landkreis entstehen. Danach sollen anderen Kommunen folgen. In Bremerhaven zum Beispiel werden schon ab heute rund 3.400 Menschen ab 85, die zu Hause leben, zu einer Corona-Impfung eingeladen.

22.600 Niedersachsen schon geimpft

Die mobilen Teams in Niedersachsen haben seit dem 27. Dezember in den Heimen und Krankenhäusern rund 22.600 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Insgesamt umfasst die erste Impfgruppe rund 800.000 Menschen in Niedersachsen.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 08.01.2021 | 08:00 Uhr