Corona-Impfstoff ab heute in allen Landkreisen verfügbar Stand: 04.01.2021 14:57 Uhr In sämtlichen niedersächsischen Landkreisen kann in Kürze gegen Corona geimpft werden. Nach Angaben des Sozialministeriums sollen im Laufe des Tages alle Zentren Impfstoff erhalten.

Jedes der 50 Impfzentren bekommt zunächst rund 1.000 Impfdosen, wie der Sprecher des Sozialministeriums, Oliver Grimm, NDR 1 Niedersachsen sagte. Damit sei fast der ganze Impfstoff verteilt, den das Land aktuell zur Verfügung habe. Bis Ende der Woche dürften die mobilen Teams nach Einschätzung des Ministeriums den Impfstoff aufgebraucht haben. Nachschub soll es am Freitag geben, danach aber erst wieder am 18. Januar. In Niedersachsen werden zuerst besonders gefährdete hochbetagte Menschen und Pflegepersonal geimpft. Übernommen wird dies von den mobilen Teams, die über die Impfzentren organisiert werden. Termine in den Zentren selbst gibt es aktuell noch nicht.

Bislang wenig Impfstoff in Niedersachsen angekommen

Die größte Impfaktion in der deutschen Geschichte hatte vor gut einer Woche begonnen. Bis Montag wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge in Niedersachsen 5.394 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Mit 0,7 Impfungen pro 1.000 Einwohner liegt das Land im bundesweiten Vergleich auf dem vorletzten Platz vor Thüringen (0,4). Das sei allerdings nur eine Momentaufnahme, sagte Ministeriumssprecher Grimm. Niedersachsen werde im Laufe der Woche aufholen. Bundesweit haben bislang knapp 265.000 Frauen und Männer die erste Dosis erhalten. Ganz vorne ist aktuell Mecklenburg-Vorpommern mit 7,1 Impfungen pro 1.000 Einwohner. Der Impfstoff ist derzeit bundesweit knapp. So fielen 63.000 Dosen, die am Montag in Niedersachsen ankommen sollten, komplett weg. Bis Ende März soll das Land rund eine Million Dosen erhalten. Da für einen wirksamen Schutz zwei Spritzen nötig sind, könnten damit etwa 500.000 der knapp acht Millionen Niedersachsen geimpft werden.

Diskussion über Impfstrategie

Wegen der fehlenden Impfstoffdosen bahnt sich innerhalb der Großen Koalition in Hannover ein Streit an. Niedersachsens Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) hat vorgeschlagen, die Impfstrategie zu überdenken. In der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sprach er sich dafür aus, den vorhandenen Impfstoff schneller zu verimpfen und eine zweite Dosis nicht zurückzuhalten. Davon hält das Sozialministerium jedoch nichts. Ohne die zweite Dosis wirke der Impfstoff nicht, hieß es. Außerdem sei der Impfstoff entsprechend zugelassen worden. Wenn jetzt alles verimpft werde, sei man davon abhängig, dass wirklich genug Impfstoff nachgeliefert wird, sagte Sprecher Grimm. "Das Nadelöhr ist nicht die Impfstrategie, sondern der Impfstoff." Auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verteidigte die derzeitige Strategie im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen. Es müsse verhindert werden, dass für die wichtige zweite Impfung zu wenig Stoff vorhanden sei, betonte er.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.01.2021 | 12:00 Uhr