Corona-Impfkampagne: Mehr Impfstoff, mehr Termine Stand: 12.02.2021 09:08 Uhr Das Land hat die Impfzentren angewiesen, ihre Kapazitäten hochzufahren. Bis zum Ende des ersten Quartals erwartet Niedersachsen noch 1,3 Millionen Impfdosen.

In Niedersachsen werden alle drei zugelassenen Impfstoffe verabreicht. Die Impfzentren müssen sich in Zukunft auf deutlich mehr Menschen einstellen. Das teilte der Leiter des Corona-Krisenstabs, Staatssekretär Heiger Scholz im Sozialausschuss mit, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Hannover: 10.000 Termine pro Woche

So sollen beispielsweise im Impfzentrum in Hannover ab Dienstag 1.500 Erstimpfungen pro Tag stattfinden. In der kommenden Woche stehen nach Angaben der Region Hannover insgesamt 6.500 Impftermine zur Verfügung, in der darauffolgenden Woche 10.000. Bei den Alten- und Pflegeheimen seien die mobilen Impfteams mittlerweile auf der Zielgeraden. "Die Erstimpfungen sind praktisch abgeschlossen, bei den Zweitimpfungen sind wir jetzt bei knapp einem Drittel", sagte Axel von der Ohe, Finanz- und Ordnungsdezernent der Stadt Hannover. Einer der nächsten Schritte werde sein, das Personal ambulanter Pflegedienste gezielt anzusprechen.

600 Beschäftigte sollen Hotline betreuen

Auch bei der niedersachsenweiten Terminvergabe soll aufgestockt werden. Wie Staatssekretär Scholz mitteilte, sollen bis Ende März 600 Beschäftigte an der Telefon-Hotline sitzen - doppelt so viele wie derzeit. Der Krisenstab erwägt zudem, künftig die Impf-Interessierten zunächst auf die Wartelisten zu setzen, statt direkt verfügbare Termine zu vergeben. Auf diese Weise soll die Terminvergabe gerechter werden. Denn neue Termine würden aktuell sehr schnell über das Internetportal abgerufen. Über die Telefonnummer könnten dann keine Termine mehr vereinbart werden, heißt es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.02.2021 | 08:00 Uhr