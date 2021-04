Corona: Impfen nimmt Fahrt auf, Weil gegen "harten Lockdown" Stand: 08.04.2021 21:36 Uhr Mehr als 9.000 Haus- und Fachärzte sind in die Impfkampagne des Landes eingestiegen - mit Erfolg. Nie zuvor wurden in Deutschland mehr Menschen gegen das Coronavirus geimpft.

Nach Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) wurden allein am Mittwoch knapp 30.000 Menschen in den Praxen in Niedersachsen geimpft. Zusätzlich wurden fast 35.000 Impfungen in den Impfzentren verabreicht, was die Impfquote in Niedersachsen auf 13,3 Prozent erhöhte. Auch bundesweit macht sich bemerkbar, dass die niedergelassenen Ärzte in die Impfkampagne eingestiegen sind: Insgesamt wurden am Mittwoch mehr als 650.000 Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft - so viele wie noch nie an einem Tag. Am Dienstag hatte Niedersachsens Sozial- und Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) den Impfstart in Arzt-Praxen als Meilenstein bezeichnet. "Ich freue mich sehr, dass wir mit dem zweiten Baustein der Impfkampagne, den Haus- und Allgemeinmedizinern, einen sehr starken Partner haben", sagte Behrens. Zu Beginn würden pro Praxis und Woche zwischen 20 und 50 Dosen zur Verfügung stehen. Bis auf Weiteres hielten sie sich an die Priorisierungsvorgaben des Bundes. Ab Mitte April seien deutlich höhere Lieferungen zu erwarten.

Ministerpräsident Weil sieht "harten Lockdown" kritisch

Unterdessen sieht Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) für einen harten Lockdown im Moment keinen Anlass. Er erkenne aktuell nicht den befürchteten exponentiellen Anstieg der Infektionszahlen, erklärte er am Donnerstag im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Allerdings - die Zahlen zur Pandemielage seien wegen der Osterfeiertage nur eingeschränkt aussagekräftig und die Auswirkungen möglicher Familienbesuche noch nicht erkennbar. Zuvor hatte sich Weil kritisch zu dem Vorstoß aus Nordrhein-Westfalen geäußert, einen sogenannten Brücken-Lockdown einzuführen. "Vor Ostern hat Aktionismus bei vielen Menschen für einen Vertrauensverlust gesorgt - nach Ostern dürfen wir diesen Fehler nicht wiederholen", sagte der Landeschef gegenüber dem NDR in Niedersachsen. Armin Laschet, CDU-Parteichef und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hatte am Osterwochenende den Vorschlag gemacht, mit einem "Brücken-Lockdown" die 7-Tage-Inzidenz bundesweit in einem Zeitraum von zwei bis drei Wochen unter 100 zu drücken.

Rückschlag: Modellkommunen verschieben ihren Start

Am 12. April sollten Niedersachsens sogenannte Modellkommunen mit Öffnungen in Handel, Gastronomie und Kultur beginnen. Seit Donnerstag ist klar: Dieser Termin ist nicht zu halten. Aktuell ist keine der 13 Städte bereit, am kommenden Montag Geschäfte und Einrichtungen plangemäß zu öffnen. Vielerorts befürchtet der Einzelhandel, dass das Projekt durch die Beschlüsse des nächsten Corona-Gipfels mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am gleichen Tag kassiert werden könnte.

Ohne negativen Test keine Teilnahme am Unterricht

In Niedersachsens Schulen geht es mit Selbsttests nach den Osterferien weiter: Niedersachsens Kultusminister Grant Henrik Tonne (SPD) will, dass sich Schülerinnen, Schüler und Schulpersonal ab dem 13. April bei Präsenz zweimal in der Woche testen. "Getestet wird selbst. Und getestet wird zu Hause - für alle Beteiligten", sagte der Minister in der vergangenen Woche. Alle anderen Maßnahmen in den Schulen und Klassenräumen blieben bestehen. Die verpflichtenden Selbsttests dienten dazu, die Sicherheit an den Einrichtungen zu erhöhen. "Ohne negatives Testergebnis können Schülerinnen und Schüler nicht am Präsenzunterricht teilnehmen - das gilt auch für Angebote der Notbetreuung", so Tonne weiter.

Immer mehr Städte und Landkreise heben Ausgangssperren auf

Die Ende März von vielen Landkreisen und Städten wegen hoher Corona-Inzidenzen angeordneten nächtliche Ausgangssperren werden teilweise wieder zurückgenommen. Zuvor hatte das OVG Lüneburg die Sperre am Mittwoch für "voraussichtlich rechtswidrig" erklärt. Am gleichen Tag hob die Region Hannover die Ausgangsbeschränkungen auf. Die Stadt und der Landkreis Osnabrück folgten diesem Schritt am Donnerstag. Gleichzeitig kündigten die Landkreise Leer und Wesermarsch an, dass die Ausgangssperren ab Ende der Woche nicht mehr gelten. Grundsätzlich können Landkreise und kreisfreie Städte ab einer Inzidenz von 100 Ausgangssperren verhängen. In Landkreisen wie Celle oder Oldenburg wird an der der nächtlichen Ausgangssperre festgehalten.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls zehn Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: Abstand halten, Mundschutz tragen, regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

