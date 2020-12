Corona: Impfdosen kommen in Niedersachsen an Stand: 26.12.2020 13:56 Uhr Der Impfstart steht kurz bevor: Der erste in der EU zugelassene Impfstoff gegen das Coronavirus wird heute auch in Niedersachsen erwartet. Die Lieferung umfasst knapp 10.000 Impfdosen.

Diese werden aus einem geheim gehaltenen Zentrallager zunächst in die Landkreise Osnabrück und Cloppenburg verteilt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Dort sollen bereits ab Sonntag die ersten Menschen geimpft werden - unter anderem in einem Alten- und Pflegeheim in Bad Rothenfelde (Landkreis Osnabrück). Ministerpräsident Stephan Weil und Sozialministerin Carola Reimann (beide SPD) wollen dort den Einsatz eines mobilen Impf-Teams begleiten. Die beiden Landkreise wurden ausgewählt, weil es dort über einen längeren Zeitraum hohe Corona-Infektionszahlen und viele Fälle in Pflegeheimen gibt.

Impfverordnung legt Reihenfolge fest

Wer zuerst gegen das Coronavirus geimpft wird, regelt bundesweit eine Rechtsverordnung, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) unterzeichnet hat. Demnach soll mit den Pflegeeinrichtungen, über 80-Jährigen sowie medizinischem Personal, das einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt ist, begonnen werden. Die Jüngeren und Gesünderen müssten sich noch gedulden, sagte Spahn am Sonnabend. Voraussichtlich Mitte 2021 könne auch das Impfen in der Fläche beginnen. Spahn stimmte die Bürger darauf ein, dass angesichts der Größe der Kampagne vielleicht nicht alles sofort ganz glatt laufen wird. "Es wird an der einen oder anderen Stelle auch mal ruckeln, das ist ganz normal." Eine Impfpflicht besteht nicht.

800.000 Menschen in erster Impfgruppe

Das Land Niedersachsen hält sich bei der Reihenfolge der Personengruppen, die geimpft werden, an die Verordnung des Bundes. Laut Gesundheitsministerin Reimann zählen landesweit 800.000 Menschen zur Personengruppen mit erhöhter Priorität.

Weitere Landkreise ab Montag

Ab Montag soll auch in weiteren Landkreisen in Niedersachsen mit dem Impfen begonnen werden. Welche Dienste in die Pflegeeinrichtungen kommen, um die Bewohnerinnen und Bewohner zu impfen, organisieren nach Angaben des Gesundheitsministeriums die Landkreise. Bis Ende des Jahres erwartet des Land weitere knapp 117.000 Dosen. Ab Januar sollen wöchentlich 63.000 Dosen für Niedersachsen zur Verfügung stehen.

Start der Impfzentren noch nicht bekannt

Die 50 Impfzentren im Land sollen zu einem späteren Zeitpunkt die Arbeit aufnehmen - ein genaues Datum wurde zunächst nicht genannt. Organisatorisch sind die Zentren nach Angaben des Niedersächsischen Städtetages bereits betriebsbereit. Nach einem Bericht der "Nordsee-Zeitung" erlaubt die Landesregierung die freie Wahl des Corona-Impfzentrums. Den Menschen werde das für sie nächstgelegene Impfzentrum vorgeschlagen, grundsätzlich könnten sie aber jedes beliebige andere Impfzentrum in Niedersachsen auswählen, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums der Zeitung.

