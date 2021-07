Corona-Impfangebote: Informationen statt Lotterien Stand: 09.07.2021 10:50 Uhr Sollten Corona-Impfungen durch Anreize, wie es etwa in den USA mit Lotterien geschieht, attraktiver gemacht werden? Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens hält dies momentan für unnötig.

Entsprechende Belohnungen, Lotterien oder Geschenke seien bisher nicht in der Planung, sagte die SPD-Politikern am Donnerstag dem NDR in Niedersachsen. Sie halte dies auch "derzeit für nicht notwendig". Zuvor hatten sich bundesweit mehrere Politiker sowie die Ärztegewerkschaft Marburger Bund für "kreativere Impfangebote" ausgesprochen.

Land setzt auf Information - und mobile Teams

Das Impftempo im Land sei nach wie vor hoch, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. So seien in Impfzentren, Arztpraxen und Betrieben allein am Mittwoch mehr als 100.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Allerdings gebe es in vielen Impfzentren freie Termine. Das Land will weiter auf Information setzten, um das Tempo der Impfkampagne hochzuhalten und auch unschlüssige Menschen zu erreichen. Dafür soll in den kommenden Wochen verstärkt dezentral und mobil geimpft werden. Auch Infobusse sollen zum Einsatz kommen. Das Ministerium betonte, dass die Kommunen den Impfstoff selbstständig für Impfaktionen an Universitäten oder etwa in sozial benachteiligten Quartieren verplanen können.

Behrens: Maskenpflicht bleibt

Gegenüber der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" stellte Behrens erneut die Bedeutung des Impfens für die weitere Entwicklung der Pandemie heraus. Sie gehe davon aus, dass eine vierte Welle kommen wird, sagte sie. Deren Auswirkungen seien auch davon abhängig, wie viele Menschen geimpft sind. Behrens betonte vor dem Hintergrund der angekündigten Lockerungen in Nordrhein-Westfalen, dass die Maskenpflicht in Niedersachsen weiter bestehen bleiben soll. "Wo sie uns schützen kann, sollte die Mund-Nasen-Bedeckung weiterhin angewendet werden", sagte Behrens der Zeitung. Sie sei überall da wichtig, wo man mit vielen Mensch eng zusammen ist, etwa im ÖPNV, bei Veranstaltungen und an viel besuchten Orten. Man müsse sich darauf einstellen, dass Maßnahmen wie Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Mund-Nase-Bedeckung "uns noch eine Weile beschäftigen werden", so Behrens.

Intensivmediziner warnen

Zuvor hatte sich auch der Verband der Intensivmediziner für eine Beibehaltung der Maskenpflicht ausgesprochen. "Solange eine Impfquote von 85 Prozent unter den Erwachsenen nicht erreicht ist, sollten wir auf weitere Lockerungen verzichten und an der Maskenpflicht festhalten", sagte Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

