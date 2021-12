Corona-Hotline: Land verzeichnet 2021 über 150.000 Anrufe Stand: 16.12.2021 10:32 Uhr Wer Fragen zu den Corona-Regeln hat, zur Impfung oder zu einer Urlaubsreise, kann in Niedersachsen bei einer speziellen Hotline des Landes anrufen. Die war 2021 sehr unterschiedlich nachgefragt.

Die meisten Anrufe gingen in der ersten Woche dieses Jahres ein. Laut Innenministerium in Hannover waren es mehr als 6.000. In den Wochen danach habe sich ein unterschiedliches Bild ergeben. Mal klingelten die Telefone mehr, mal weniger. In den vergangenen Wochen hätten die Menschen wieder deutlich häufiger zum Hörer gegriffen, hieß es. Innerhalb von 14 Tagen habe sich die Zahl der Anrufe auf etwa 4.000 pro Woche verdoppelt.

In Spitzenzeiten fast 80 Mitarbeitende

Zurzeit sind bei der Corona-Hotline 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz. In Spitzenzeiten waren es nach Angaben des Innenministeriums bis zu 79. Nachfragen hätten die Menschen zum Beispiel zu den geltenden Regeln, also etwa zu 3G, 2G oder 2G-Plus. Andere Themen seien Urlaubsreisen, Fragen zur Quarantäne von Reiserückkehrern, der Gültigkeit von Schnelltests, Tests bei nicht geimpftem Personal oder zu Freizeitangeboten. Derzeit ist die Corona-Hotline des Landes montags bis freitags von 9 bis 16.30 Uhr besetzt unter der Telefonnummer: (0511) 120 - 6000.

