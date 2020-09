Stand: 02.09.2020 08:17 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona-Hilfen vom Bund: Milliarden nicht ausgezahlt von Katharina Seiler

Von den 50 Milliarden Euro, mit denen der Bund Ende März den Solo-Selbständigen und kleinen Unternehmen durch die Corona-Krise helfen wollte, sind nur 13 Milliarden Euro deutschlandweit ausgezahlt worden. Das geht aus einem Bericht des Bundesfinanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundes hervor, der NDR 1 Niedersachsen vorliegt. Nach diesem Bericht sind auch in Niedersachsen nur gut zwei Drittel der Summe ausgezahlt worden, die der Bund ursprünglich für das Land bereitgestellt hatte.

Viele haben nur geringe Fixkosten

Nach Auskunft des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums hat das vor allem zwei Gründe: Zum einen hatte man in Niedersachsen vorher bewilligte Hilfen des Landes bei den Bundeshilfen angerechnet. Zum anderen gingen die Kriterien für die Bundeszuschüsse an der Lebenswirklichkeit vieler Solo-Selbständiger und kleiner Unternehmen vorbei, sodass viele die Hilfen gar nicht hätten beantragen können. Denn Zuschüsse zu betrieblichen Fixkosten bräuchten viele nicht, da ihre Fixkosten im Unterschied zu größeren Unternehmen sowieso sehr gering sind.

Kritik an komplizierten Förderkriterien

Bereits Anfang April hatte der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in einem Brief auf das Problem hingewiesen und ihn gebeten, die Richtlinien entsprechend zu ändern. Das aber ist nicht geschehen. Für den Linken-Haushaltspolitiker und niedersächsischen Bundestagsabgeordneten Victor Perli steht fest: "Da ist etwas gewaltig schief gelaufen." Die Corona-Soforthilfen hätten den Solo-Selbstständigen und kleinen Unternehmen in der Krise unmittelbar helfen sollen, doch diese Hilfe werde ihnen durch komplizierte Förderkriterien erschwert.

Verband: Selbstständige mussten an ihre Altersvorsorge

Das bestätigt auch der Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland. Die Folge: Da viele die Corona-Hilfen nicht hätten beantragen können, hätten sie jetzt stattdessen ihre Altersvorsorge aufbrauchen müssen, sagte Verbandssprecher Andreas Lutz. Der Verband der Selbständigen hat deshalb eine Petition gestartet, die in kurzer Zeit 60.000 Unterschriften bekommen hat. Das bedeutet, dass sich der Petitionsausschuss des Bundestages mit dem Thema beschäftigen muss. Auf Wunsch der Regierungskoalition wird das allerdings erst am 7. Dezember der Fall sein.

