Stand: 29.03.2020 15:45 Uhr Corona-Hilfe: NBank bewilligt 2,6 Millionen Euro

Nach Anlaufschwierigkeiten hat die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) bisher etwa 2,6 Millionen Euro Corona-Soforthilfe für Unternehmen bewilligt. Das Geld für etwa 500 Firmen sei bereits zur Auszahlung angewiesen, teilte die Bank am Sonntag mit. Bis Samstagabend wurden demnach 22.000 Anträge auf Förderungen eingereicht. Eigentlich hätte das Antragsverfahren bereits am Mittwoch beginnen sollen. Danach aber kam es zu 220.000 Aufrufen der Homepage der NBank - die Technik brach zusammen.

Bis zu 20.000 Euro für Firmen

Parallel zur Online-Beantragung wurde die Möglichkeit geschaffen, den Antrag auch als PDF-Dokument per Mail einzusenden. Das Programm "Liquiditätssicherung für kleine Unternehmen" richtet sich an Firmen und Selbstständige mit bis zu 49 Beschäftigten, die sich wegen der Corona-Krise in einer existenziellen Notlage befinden. Die Zuschüsse sind gestaffelt von 3.000 bis 20.000 Euro. Für das Programm sind bislang 100 Millionen Euro vorgesehen.

