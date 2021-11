Corona-Gipfel: Weil berät sich heute mit anderen Länderchefs Stand: 18.11.2021 09:04 Uhr Angesichts explodierender Fallzahlen haben Niedersachsen und andere Länder Verschärfungen angestoßen oder angeordnet. Vom heutigen Corona-Gipfel erhofft sich der Bund einen gemeinsamen Leitindex.

Die niedersächsische Landesregierung setzt im Kampf gegen die Pandemie vor allem auf das Prinzip "genesen und getestet". "Überall da, wo Menschen zusammenkommen bei öffentlichen Angeboten, da werden wir nur noch mit 2G arbeiten können, das heißt nur noch Zugang für Menschen, die entweder geimpft sind oder genesen sind", bekräftigte Ministerpräsident Weil (SPD) am Mittwoch im ZDF Morgenmagazin (MoMa). Am Arbeitsplatz halte er eine 3G-Regelung für "sehr sinnvoll", wie er bereits vor einer Woche sagte.

Bund will mehr Booster, Niedersachsen stockt Angebot auf

Neben Einschränkungen für nicht geimpfte Menschen soll es in der ab Mittag tagenden Runde der Länderchefs mit Noch-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) auch um das Beschleunigen von sogenannten Booster-Impfungen gehen. Niedersachsen sieht sich hier gut aufgestellt: Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hatte am Dienstag angekündigt, die Auffrischungsimpfungen mithilfe von zusätzlichen Impfsprechstunden in Praxen und einer Verdoppelung der mobilen Impfteams voranbringen zu wollen. In puncto Impfpflicht wollen sich Behrens und Weil zunächst einen Überblick über die Impfquoten des Personals in Pflegeeinrichtungen verschaffen, bevor sie sich äußern. In Schulen gebe es dazu keinen Anlass: Dort sei die Quote sehr hoch, sagte Weil im MoMa.

Uneinigkeit über verbindlichen Hospitalisierungsindex

Um in den kommenden Monaten eine Überlastung der Krankenhäuser durch Covid-Patienten zu verhindern, soll es bei dem Spitzentreffen auch um gemeinsame Kriterien für Verschärfungen gehen. Kanzlerin Merkel fordert, die Hospitalisierungsrate bundesweit zum entscheidenden Parameter zu machen. Das lehnt Niedersachsen ab. Nach Ansicht von Weil ist die Zahl der zur Verfügung stehenden Intensivbetten entscheidend. Schließlich gehe es möglicherweise auch darum, anderen Bundesländern auszuhelfen, wenn diese nicht mehr genug Intensivbetten hätten, sagte der Sozialdemokrat vergangene Woche.

