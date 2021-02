Corona-Gipfel: Niedersachsen drei weitere Wochen im Lockdown Stand: 10.02.2021 20:30 Uhr Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten haben sich auf eine Lockdown-Verlängerung bis zum 7. März geeinigt. Niedersachsen darf über die Öffnung von Kita und Schulen selbst entscheiden.

Mit dieser Forderung war Landeschef Stephan Weil (SPD) auch in die Bund-Länder-Gespräche gegangen. Er will mit seinem Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) Anfang März entscheiden, wann die Schülerinnen und Schüler wieder in den Unterricht gehen dürfen. Zuvor hatten sich die 16 Kultusminister bereits in einer Konferenz darauf verständigt, die Schulen wieder zu öffnen. Bundeskanzlerin Merkel sagte am Abend in Berlin, sie habe bestimmte eigene Vorstellungen gehabt. Aber im Föderalismus gebe es tief verankerte Länderzuständigkeiten und das seien Schule und Kita. "Und da ist es ganz einfach nicht möglich, dass ich als Bundeskanzlerin mich so durchsetzen kann, als hätte ich da ein Vetorecht", so Merkel.

Tonne fordert Schul- und Kita-Gipfel ein

Niedersachsens Kultusminister Tonne fordert darüber hinaus aus Berlin Hilfen für die Schülerinnen und Schüler. "Ich erwarte daher, dass Bund und Länder sich schnell zusammensetzen und beraten, wie Lernrückstände kompensiert und psychosoziale Belastungen abgefedert werden können. Ein solcher Schul- und Kita-Gipfel müsste dann auch ein relevantes Kinder-und-Jugend-Programm des Bundes mit sich bringen", sagte Tonne. "Wir brauchen ein Corona-Kompensationsprogramm des Bundes, damit wir in hohem Maße Ferienbetreuung, zusätzliche Lernangebote und Hausaufgabenhilfe einrichten können." Außerdem müsse sich die Bundesregierung an einer Teststrategie für Lehrkräfte und Schüler beteiligen.

Verbände hoffen auf konkrete Zeichen für Rückkehr

Wirtschaftsverbände fordern Perspektiven. Mark Alexander Krack vom Handelsverband Niedersachsen erwartet nicht, dass ein konkreter, abgestimmter Stufenplan vorgelegt wird. Um bald wieder öffnen zu dürfen, könne der Handel auch mit eingeschränktem Kundenzugang oder weiteren Hygienemaßnahmen leben, sagte Krack. Rainer Balke, Geschäftsführer des Dehoga Niedersachsen, hatte auf eine kleine Rückkehr vom Hotel- und Gastgewerbe ins Geschäft gehofft. Nun sei die Frage, ob es im März wieder losgehen könne. Balke hofft, dass die Hygienekonzepte aus dem vergangenen Jahr gültig bleiben. Sie hätten sich bewährt.

