Corona-Gipfel: Lockdown bis 7. März verlängert Stand: 10.02.2021 23:20 Uhr Bund und Länder haben auf ihrem virtuellen Corona-Gipfel den Lockdown bis zum 7. März verlängert. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht sich beim Weg für Schulen bestätigt.

Der Landeschef will Anfang März entscheiden, wann alle Schülerinnen und Schüler ins Wechselmodell zurückkehren. "Für Niedersachsen ergibt sich nicht wirklich etwas Neues, wir waren an dieser Stelle der Bundesentwicklung voraus", sagte Weil am Mittwochabend in der ARD. Grant Hendrik Tonne (SPD) will am Donnerstagmittag einen 10-Punkte-Plan zum weiteren Vorgehen in Schulen und Kita in Niedersachsen vorstellen. Tonne verlangt zudem zusätzliches Engagement vom Bund, um Angebote in den Ferien und Hausaufgabenhilfen zu organisieren. Außerdem solle sich der Bund an den geplanten Corona-Tests für Lehrer und Erzieherinnen beteiligen.

Land nimmt Impfstoffverteilung wieder auf

Aufgrund des starken Wintereinbruchs in weiten Teilen Niedersachsens hatte das Land die Corona-Impfstoff-Lieferungen an die regionalen Zentren Anfang der Woche vorübergehend ausgesetzt. Seit Mittwoch rollen die Lkw wieder - und die ausgefallenen Chargen werden nachgeholt. Die Gefahr von Unfällen und Staus war bei der herrschenden Witterung zu groß gewesen, hieß es.

Britische Mutation breitet sich aus

Derweil bereiten Corona-Mutationen auch in Niedersachsen Sorgen: Die Region Hannover hatte am Montag 137 nachgewiesene Fälle mit der britischen Virusmutation B1.1.7 gemeldet. Sie geht nach einem Screening davon aus, dass der Anteil am Infektionsgeschehen signifikant höher liegt. Die Region verschärfte daher Quarantäne- und Test-Regeln. In Belm (Landkreis Osnabrück) hatten sich 14 Bewohnerinnen und Bewohner eines Senioren- und Pflegeheimes mit der britischen Virus-Entartung infiziert, obwohl sie im Januar geimpft worden waren. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte inzwischen eine Untersuchung an.

Klinikmanager lassen sich vor Priorität-1-Personal impfen

Nach einem holprigem Impfstart mit einer überlasteten Hotline und Verzug bei den Lieferungen stellte sich in der vergangenen Woche heraus, dass mancherorts Menschen außerhalb der ersten Prioritätsgruppe geimpft wurden. Das traf vor allem Krankenhäuser in Aurich, Wittmund und der Region Hannover. In Peine wurde neben Klinikmanagern auch der Landrat und seine Stellvertreterin geimpft. Über personelle Konsequenzen ist bislang nichts bekannt.

Verschärfter Lockdown bis Mitte Februar

In Niedersachsen gelten bis zunächst 14. Februar verschärfte Regeln: In Super- und auf Wochenmärkten sowie im öffentlichen Nahverkehr müssen Menschen medizinische Masken tragen - etwa FFP2-Masken. Neben der verschärften Maskenpflicht gelten auch strengere Regeln für den Arbeitsplatz. So müssen Arbeitgeber ihren Mitarbeitern Homeoffice ermöglichen, "wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen". Zudem gelten schärfere Regeln für Gottesdienste. Senioren- und Pflegeheim-Bewohner sollen besser geschützt werden.

Mehrzahl der Geschäfte geschlossen

Es ist nur noch ein Kontakt pro Haushalt erlaubt, Kitas bieten nur noch eine Notbetreuung an. Die meisten Geschäfte - mit Ausnahme der Läden für den täglichen Bedarf - sind bereits seit dem 16. Dezember geschlossen. Diese Regelung gilt deutschlandweit, um länderübergreifende Wanderungsbewegungen zum Einkaufen zu vermeiden. Darüber hinaus sind Friseure ebenso geschlossen wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe. Medizinisch notwendige Behandlungen wie zum Beispiel Physiotherapie bleiben möglich. Und: Hundesalons beziehungsweise Hundefriseure sind ebenfalls geöffnet.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls zehn Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

