Corona-Gipfel: Gelockert wird künftig regional

Heute steht der nächste digitale Corona-Gipfel an: Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder besprechen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das weitere Vorgehen in der Pandemie-Krise. Durch die regelmäßigen Schalten sollten die Schritte jeweils möglichst bundesweit einheitlich gegangen werden - das war eigentlich der Plan. Vor dem anstehenden Spitzengespräch ist allerdings klar: Dieser Plan geht im Moment nicht wirklich auf. Laut einer Beschlussvorlage, die der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt, will der Bund daher die Verantwortung für weitere Lockerungen weitgehend den Ländern überlassen. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass eine Obergrenze an Neuinfektionen nicht überschritten wird. Lockerungen sollen dann zurückgenommen werden, wenn es in einem Landkreis binnen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt.

Niedersachsen hat Konzept bereits vorgelegt

Seit einigen Tagen überbieten sich die Bundesländer geradezu mit eigenen Lockerungen, die sie bereits vor dem Gipfel festgelegt haben. Auch Niedersachsen ist darunter: Das Land hat einen Fünf-Stufen-Plan präsentiert und am Dienstag seine geänderte Corona-Verordnung verkündet. Sie tritt heute in Kraft. Kliniken dürfen planbare Behandlungen wieder aufnehmen, wenn sie bestimmte Kapazitäten für Corona-Patienten freihalten. Spielplätze im Freien können wieder genutzt, Physiotherapeuten auch ohne zwingenden ärztlichen Grund aufgesucht werden. Zweitwohnung und Campingplatz an der Küste sind nicht mehr unerreichbar - um nur einige Beispiele zu nennen.

Weil verteidigt Alleingang

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verteidigte das Vorgehen am Montag in den Tagesthemen. Deutschland sei in eine neue Phase der Lockerung eingetreten, in der auch neue Antworten nötig seien. Weil betonte aber trotz des Alleingangs seiner Landesregierung, dass Deutschland eine Gesamtstrategie entwerfen müsse, die Menschen in allen Bereichen eine Perspektive gebe. "Die Schäden in der Wirtschaft nehmen von Woche zu Woche zu", sagte er.

Schulen und Kitas Thema - und die Bundesliga

Bei den Bund-Länder-Beratungen soll aber trotz der ländereigenen Lockerungen auch eine bundesweite Entscheidung anstehen: Wann geht der Spielbetrieb in der 1. und 2. Bundesliga wieder los? Möglicherweise wird noch im Mai wieder gespielt. Zu ungünstiger Zeit haben jetzt allerdings Videoaufnahmen von Salomon Kalou von Hertha BSC für Aufsehen gesorgt. Sie zeigen, wie Hygienemaßnahmen komplett missachtet werden - und das direkt vor dem für den Fußball so wichtigen Spitzengespräch. In der Schalte soll es zudem unter anderem um die Frage gehen, wann Schulen und Kitas wieder öffnen und Vereinssport wieder zugelassen wird. Beide Themen tauchen in Niedersachsens Fünf-Stufen-Plan auf - und erste Änderungen in der Kinderbetreuung und beim Sport im Freien gelten schon ab heute. Vor allem im Bereich Tourismus sind einige Länder vorangeeilt. Dabei stand dieses Thema ursprünglich für die anstehende Beratung gar nicht auf der Tagesordnung.

Scharfe Kritik am Vorpreschen

Dass die vereinbarte Gemeinsamkeit vergessen scheint, ärgert manche. Scharfe Kritik kam von den Fraktionschefs von CDU/CSU, SPD und Grünen im Bundestag. Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kritisierte das Vorpreschen einiger Länder beim Tourismus. Bremen warnte vor einem "Geschwindigkeits- und Überbietungswettbewerb" der Bundesländer und Ministerpräsidenten: Es sei jetzt wichtig, koordiniert vorzugehen und dabei einen kühlen Kopf zu bewahren, mahnte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte: "Zusammenbleiben kann man nicht, wenn jeder schon vorher beschlossen hat, was er macht."

Handlung je nach Infektionsgeschehen

Mehrfach war zuletzt aber auch das Argument zu hören, dass das Infektionsgeschehen eben unterschiedlich ausgeprägt sei. Ein Bundesland mit wenigen Fällen könne anders vorgehen als ein stark betroffenes. Länderspezifische Unterschiede bei Prioritäten und Tempo dürften sich auch in Zukunft nicht vermeiden lassen. Das sieht offenbar auch die Kanzlerin ein, die sich nach Warnungen vor zu schnellen Öffnungen nun auch etwas aufgeschlossener gegenüber Lockerungen zeigt. In einer Sitzung der Unionsfraktion soll Merkel am Dienstag gesagt haben, die Debatte über Öffnungen habe eine große Eigendynamik bekommen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur dpa mit Verweis auf Teilnehmerkreise. Es gebe verständlicherweise eine sehr große Ungeduld bei den Lockerungen. Merkel sagte demnach auch, wenn sich in einer Region ein Infektionsgeschehen zeige, seien dort lokal Maßnahmen zu ergreifen, damit nicht wieder das ganze Bundesgebiet in Mitleidenschaft gezogen werde.

