Corona: Freigabe von erstem Impfstoff in Kürze erwartet

Ist der Impfstoff da, kann laut Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) innerhalb von zwei Tagen geimpft werden. Erst einmal sollen mobile Teams zu Alten- und Pflegeheimen fahren und zwar zunächst in Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen. "Dann können wir nur hoffen, dass es sehr rasch Nachschub gibt und wir sukzessive auch weitere Gruppen impfen können", sagte eine Regierungssprecherin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat am Freitag eine Impfverordnung unterzeichnet. Sie regelt die Reihenfolge der Impfungen in drei Stufen. Zuerst sollen demnach Personen ab 80 Jahren, Bewohner in Pflegeeinrichtungen und dort Beschäftigte sowie Gesundheitspersonal mit sehr hohem Infektionsrisiko geimpft werden.

Ab sofort ist die Hotline unter der Rufnummer (0800) 99 88 665 geschaltet. Erreichbar sind die Mitarbeitenden von Montag bis Sonnabend von 8 bis 20 Uhr. An Feiertagen nicht. Allerdings sind die Telefone an Heiligabend zwischen 8 und 12 Uhr besetzt.

Ja, sobald ein Impfstoff zur Verfügung steht, können über die Hotline auch Termine vereinbart werden, heißt es aus dem Ministerium. "Sobald erste Lieferungen eines Impfstoffs eintreffen, können wir in Niedersachsen die ersten impfberechtigten Personen aufrufen, sich Termine zum Impfen zu holen," so Gesundheitsministerin Reimann. Dies soll nicht nur über die Hotline möglich sein, sondern laut Ministerium ab Januar auch online.

Grundsätzlich kann der Termin frei gewählt werden - wenn die Person impfberechtigt ist, ein Impfstoff zugelassen und ausgeliefert ist und im Impfzentrum zwei Termine frei sind. Dem Ministerium zufolge ist der früheste Termin drei Tage nach der Buchung. Zum Beispiel: Bucht eine Person am 5. Januar, dann wäre der Termin frühestens am 8. Januar - vorausgesetzt die Terminbestätigung soll per E-Mail erfolgen. Per Brief dauere es entsprechend zwei Tage länger.