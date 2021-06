Corona: FDP fordert Einsatz von Impfteams an Universitäten Stand: 30.06.2021 15:15 Uhr Die FDP-Landtagsfraktion hat sich für den Einsatz von mobilen Impfteams für die Corona-Impfung in Hochschulen ausgesprochen. An der Uni Osnabrück sollen Testzentren den Präsenzbetrieb sicherer machen.

"Wenn bald genug Impfstoff vorhanden ist und mobile Impfteams wieder verstärkt zum Einsatz kommen, sollten diese vor allem auch die Hochschulen besuchen", sagte die niedersächsische FDP-Gesundheitsexpertin Susanne Schütz. Dort ließen sich viele impfwillige Studierende erreichen, die bisher kaum Chancen auf eine Impfung hatten. An den Berufsbildenden Schulen wäre eine Abfrage der Impfbereitschaft ebenfalls sinnvoll, so Schütz. "Wenn mit den Impfungen dieser beiden Gruppen zeitnah begonnen wird, haben sie im kommenden Semester und Schuljahr gute Chancen, endlich in eine sichere Präsenzlehre zurückkehren zu können."

Weitere Informationen Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Impfung Wer? Wann? Wie? Wo? Womit? NDR.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur Impfung gegen das Coronavirus. mehr

Zwei neue Schnelltestzentren an Uni Osnabrück

Die Universität Osnabrück hat unterdessen zwei Corona-Schnelltestzentren neu eingerichtet. Sie sollen Mitarbeitenden und Studierenden an den Standorten Innenstadt und Westerberg ermöglichen, sich unkompliziert testen zu lassen. Die Testzentren sollen langfristig bestehen bleiben, auch mit Blick auf das anstehende Wintersemester, sagte ein Sprecher. Denn man wolle ab Herbst wieder mehr Präsenzbetrieb möglich machen. Aktuell finden nur wenige Prüfungen und Seminare vor Ort statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.07.2021 | 06:30 Uhr