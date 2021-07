Corona: Etliche Infektionen trotz vollständiger Impfung Stand: 03.07.2021 14:13 Uhr Auch nach einer doppelten Impfung sollten die Corona-Regeln nicht völlig vernachlässigt werden, denn eine Ansteckung ist weiter möglich. Allein in der Region Osnabrück sind 172 Fälle bekannt.

Die Landkreise sind von solchen sogenannten Impfdurchbrüchen unterschiedlich betroffen: Im Emsland wurden bis Mitte der Woche 42 Fälle registriert, darunter zwei Ausbrüche in Seniorenheimen mit 15 Erkrankten. Die Betroffenen hier waren den Angaben zufolge größtenteils älter als 80 Jahre. Ihre Infektionen werden darauf zurückgeführt, dass sie wegen Vorerkrankungen ein geschwächtes Immunsystem hatten.

Virus-Varianten als Auslöser

Aber auch sechs Personen, die jünger als 40 Jahre sind, waren betroffen. Bei jüngeren Menschen führten oft die verschiedenen Virus-Varianten von Corona zu solchen Impfdurchbrüchen, sagte Gerhard Bojara vom Gesundheitsdienst für Stadt und Landkreis Osnabrück im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen. "Bei der Delta-Mutation wissen wir, dass sie es schafft, eben auch trotz Impfung eine Krankheit hervorzurufen", so Bojara. Deshalb sei die Situation sehr dynamisch und unklar.

Impfung führt zu milderem Verlauf

In der Grafschaft Bentheim gab es bislang nur drei Menschen, die trotz Impfung erkrankten. Sie waren im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Bei zwei von ihnen wurde nur zufällig festgestellt, dass sie infiziert waren, da sie kaum Krankheitssymptome hatten. Das sei das Ausschlaggebende, betonte Bojara. Eine Impfung schütze vor den schweren Verläufen von Corona und dafür sei sie auch gedacht. Trotzdem rät der Mediziner weiter zur Vorsicht, etwa was die Sicherheitsabstände und das Tragen von Schutzmasken angeht.

Mediziner kritisiert gelockerte Kontaktregeln

Nicht nachvollziehen kann Bojara daher die jüngsten Lockerungen des Landes. "Für mich selbst ist es völlig unverständlich, dass man, so wie in Niedersachsen, in eine Corona-Verordnung jetzt reinschreibt, dass man sich im privaten Bereich mit 25 beziehungsweise 50 Menschen treffen kann“, sagte er. "Das ist ja fast wie ein Aufruf, sich mit vielen Personen zu treffen. Ich hoffe, dass nicht allzu viele Menschen davon Gebrauch machen, damit uns weitere Ausbruchsgeschehen erspart bleiben."

