Corona: Erste Kommunen in Niedersachsen verbieten Osterfeuer Stand: 12.03.2021 20:03 Uhr Wegen der Corona-Pandemie haben bereits mehrere Regionen auch für dieses Jahr die traditionellen Osterfeuer abgesagt. Wer sich nicht daran hält, dem droht eine Geldbuße.

Osterfeuer gehören eigentlich zu Ostern wie bunte Eier und Schokoladen-Osterhasen. Traditionell werden die meisten Feuer am Sonnabend vor Ostern zum Einbruch der Dämmerung entzündet. In diesem Jahr wird daraus aber vielerorts nichts. Grund ist - wie bereits im Vorjahr - die Corona-Pandemie.

Diese Kommunen haben Osterfeuer im Jahr 2021 verboten Folgende Städte und Landkreise haben Osterfeuer in diesem Jahr bereits untersagt:

Stadt Göttingen

Stadt Osnabrück

Stadt Wilhelmshaven

Landkreis Emsland

Landkreis Friesland

Landkreis Grafschaft Bentheim

Landkreis Leer

Landkreis Uelzen

Landkreis Vechta

"Gesellige Zusammenkünfte vermeiden, wo es nur geht"

Die Lage lasse das nicht zu, sagte etwa Michael Kiehl, Erster Kreisrat in der Grafschaft Bentheim. "Wir müssen uns geduldig zeigen und weiterhin gesellige Zusammenkünfte vermeiden, wo es eben nur geht". Auch in Wilhelmshaven wird so argumentiert. "Um eine Verbreitung des Coronavirus effektiv zu verhindern, gilt es weiterhin die Kontakte so gering wie möglich zu halten", begründete Ordnungsamtsleiter Ralf Janßen das bereits Anfang März ausgesprochene Verbot der Stadt. Heiko Blume, Landrat im Landkreis Uelzen, verweist auf die möglichen Folgen. Es sei absehbar, das Zusammentreffen von größeren Menschengruppen am Osterwochenende Anfang April im Hinblick auf das Infektionsgeschehen "nicht verantwortbar" sein würden, sagte der CDU-Politiker bereits Anfang Februar.

Aufgeschichtete Holzhaufen müssen entsorgt werden

Wer bereits begonnen hat, entsprechende Holzhaufen aufzuschichten, muss diese ordnungsgemäß entsorgen. Darauf weist etwa die Grafschafter Kreisbehörde hin. Wer sie trotzdem verbrennt, muss mit einer Geldbuße rechnen, hieß es. Die Stadt Göttingen weist darauf hin, dass an den bekannten Osterfeuer-Plätzen kein Grünschnitt abgelegt werden darf. Wer illegal seinen Grünabfall entsorgt, dem droht ein Bußgeld von bis zu 1.000 Euro.

