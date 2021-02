Corona: Erste Impfzentren in Niedersachsen öffnen heute Stand: 01.02.2021 05:48 Uhr Heute nehmen die ersten der insgesamt 50 niedersächsischen Impfzentren ihre Arbeit auf. Der Startschuss fällt unter anderem im landesweit größten Zentrum auf dem Messegelände in Hannover.

In der umgebauten Messehalle 25 sollen von nun an 450 Menschen pro Tag geimpft werden, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Damit ist das Zentrum aber noch längst nicht ausgelastet. Sobald mehr Impfstoff bereitsteht, könne die Zahl auf täglich 1.000 Menschen erhöht werden, heißt es.

Weil fordert verlässlichen und realistischen Impfplan

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) berät auf einem sogenannten Impfgipfel heute mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den anderen Länderchefs darüber, wie es angesichts des schleppenden Impfstarts und der Lieferschwierigkeiten einiger Hersteller weitergehen soll. Weil forderte, einen verlässlichen und realistischen nationalen Corona-Impfplan vorzulegen. "Ankündigungen, die anschließend fortlaufend geändert werden, erschweren Ländern und Kommunen die Arbeit und verunsichern die Bürgerinnen und Bürger", so der Ministerpräsident.

Landkreise Emsland und Osnabrück starten ebenfalls

Auch in anderen Landesteilen beginnen in einigen Zentren die Impfungen. In Papenburg und Lingen im Landkreis Emsland beispielsweise sollen bis zum Ende der Woche 600 Menschen geimpft werden. Los geht es am Nachmittag auch in Wallenhorst und Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück. Anders ist die Situation unter anderem im Landkreis Harburg. Wegen Impfstoffmangels bleiben dort die Zentren in Winsen/Luhe und Buchholz in der Nordheide vorerst noch geschlossen.

Probleme bei Terminvergabe

Seit vergangenem Donnerstag können sich mehr als 500.000 Seniorinnen und Senioren ab 80 Jahren in Niedersachsen, die nicht in Heimen leben, einen Impftermin reservieren. Die Hotline mit der Telefonnummer (0 800) 99 88 665 und das offizielle Online-impfportal des Landes waren zu Beginn jedoch völlig überlastet. Bereits vor dem Start hatten Computerexperten das zentrale Termin-Vergabesystem als zu anfällig kritisiert. Zudem stehen in etlichen Landkreisen wegen des fehlenden Impfstoffes noch keine Termine zur Verfügung.

