Corona: Digitaler Impfpass jetzt auch in Impfzentren

Die Möglichkeit gilt sowohl für Menschen, die noch geimpft werden, als auch für bereits Geimpfte. Letztere können den entsprechenden QR-Code auch nachträglich über das Impfportal runterladen oder über die Hotline des Landes unter der Telefonnummer (0800) 99 88 66 5 anfragen und auf dem Postweg erhalten, so das Ministerium. Die Verifizierung erfolge über die Mobil- oder Festnetztelefonnummer sowie Daten, die die Geimpften in ihrem Impfpass oder in ihrer Impfbescheinigung finden. Nach der Übermittlung des QR-Codes werden die Daten laut Angaben des Ministeriums automatisch gelöscht.

Ablauf in Impfzentren angepasst

Alle Menschen, die die Immunisierung im Impfzentrum noch vor sich haben, können den Nachweis dazu direkt im Impfzentrum erhalten. Der Code für das digitale Impfzertifikat werde auf Wunsch ausgedruckt und mitgegeben, so das Ministerium. Der Ablauf in den Impfzentren sei dafür angepasst worden.

Maximal 400 Abrufe pro Sekunde möglich

Insgesamt bis zu 400 Zertifikate pro Sekunde können den Angaben zufolge parallel in den Impfzentren und im Impfportal generiert und abgerufen werden. Wenn es mehr Aufrufe gibt, könne es zu Problemen kommen, räumt das Ministerium ein. In diesem Fall sollen die Betroffenen den Prozess wiederholen.

Ausstellung auch in Arztpraxen vorgesehen

Der digitale Impfnachweis ist eine freiwillige Ergänzung des weiter gültigen gelben Impfheftes aus Papier. Seit Mitte Juni können sich vollständig Geimpfte diesen in ausgewählten Apotheken ausstellen lassen, den benötigten QR-Code über die Corona-Warn-App oder die Covpass-App einlesen und auf dem Handy hinterlegen. Zum Start beteiligten sich etwa 1.800 Apotheken. Auch in Arztpraxen sollen die digitale Impfnachweise ausgestellt werden.

