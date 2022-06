Corona-Bürgertests: Behrens will zügige Entscheidung Stand: 23.06.2022 15:19 Uhr Geht es nach Bundesgesundheitsminister Lauterbach, sollen kostenlose Corona-Bürgertests Ende Juni weitgehend abgeschafft werden. Die Landkreise in Niedersachsen kritisieren das scharf.

Die Pläne des Bundes seien im hohen Maß verantwortungslos, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung vom niedersächsischen Landkreistag. Für den Herbst werde die nächste Corona-Welle erwartet - da brauche es die bisherigen Teststrukturen. "In dieser Situation die Teststrukturen auslaufen zu lassen, führt zu einem Blindflug mitten in die Gefahrenzone", sagte der Hauptgeschäftsführer des Landkreistages, Hubert Meyer. Der öffentliche Gesundheitsdienst werde nicht in der Lage sein, Lücken in der Testinfrastruktur zu schließen. Kostenlose Schnelltests seien ein zentrales Element der Pandemiebekämpfung und müssten erhalten bleiben, forderte Meyer.

VIDEO: Neue Corona-Variante: Nächste Welle früher als erwartet (08.06.2022) (2 Min)

Lauterbach will Corona-Bürgertests einschränken

Die kostenlosen Corona-Bürgertests werden nach derzeitigem Stand bis zum 30. Juni finanziert. Danach läuft die dazugehörige Verordnung aus. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Tests ab 1. Juli grundsätzlich einschränken. Details sind noch nicht beschlossen. Wie genau mit den Bürgertests umgegangen wird, hänge auch von den derzeit laufenden Gesprächen mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ab, sagte Lauterbach am Donnerstag nach Abschluss der zweitägigen Gesundheitsministerkonferenz (GMK). Entscheidungen über die Bürgertests und über Maßnahmen für den Herbst wurden nicht getroffen - das Thema wurde auf einen Sondergipfel am 1. Juli vertagt.

Behrens dringt auf schnelle Entscheidung

Nach Angaben von Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) haben sich Bund und Länder auf der GMK darauf verständigt, dass die Finanzierung der Teststrategie außerhalb von Schule und Kita auch weiterhin eine Aufgabe des Bundes bleibt. "Wir erwarten jetzt zügig eine Konkretisierung der Vorschläge des Bundes in Form eines Entwurfs der Testverordnung", sagte Behrens. "Mit Blick auf den Kalender ist es ausgesprochen wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger wissen, worauf sie sich in Sachen Bürgertests ab dem 1. Juli einstellen können", betonte sie.

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.06.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitspolitik Infektion Coronavirus