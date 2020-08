Stand: 24.08.2020 20:29 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona-Betrug: Fahnder ermitteln in 720 Fällen

Barbara Havlitza (CDU) ist sauer. Niedersachsens Justizministerin hat gerade die Zahlen zu Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Subventionsbetrug in Niedersachsen bekannt gegeben. 720 Fälle liegen demnach bei den Staatsanwaltschaften des Landes. Die vermutete Schadenssumme belaufe sich auf 6,5 Millionen Euro. "Wir versuchen alles, um die Krise gemeinsam zu bewältigen und die Politik hat dazu viel Geld in die Hand genommen. Diese Angebote zu missbrauchen ist schäbig - und strafbar", sagt die CDU-Ministerin.

Niedersachsen: Meiste Verdachtsfälle auf Betrug in Hannover

Die meisten mutmaßlichen Betrugsfälle liegen demnach in Hannover vor. Hier ermittelt die Staatsanwaltschaft in 289 Fällen mit einer vorläufigen Schadenssumme von rund 1,8 Millionen Euro. Es folgten Hildesheim mit 95 Ermittlungen, in denen es um 940.000 Euro gehe, sowie Oldenburg. Dort verfolge die Staatsanwaltschaft 69 Fälle mit einer geschätzten Schadenssumme von 650.000 Euro. Ausgangspunkt der Ermittlungsverfahren sind dem Ministerium zufolge in der Regel Verdachtsmeldungen der auszahlenden NBank. Diese melde sich routinemäßig bei der Staatsanwaltschaft, wenn sich in den Anträgen Hinweise auf vorsätzliche Falschangaben ergäben.

14.000 Corona-Anträge in Niedersachsen gestellt

In Niedersachsen haben Unternehmen und Selbständige rund 14.000 Anträge auf Corona-Hilfen gestellt. Die Fördersumme beträgt 900 Millionen Euro. Bei 720 Verdachtsfällen liegt der prozentuale Anteil bei etwa fünf Prozent. Dieser Tatbestand kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft werden, in minder schweren Fällen auch mit Geldstrafen. Bisher haben die Staatsanwaltschaften rund 560.000 Euro sichern können.

