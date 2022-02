Corona: Behrens befürwortet Lockerungen in nächsten Wochen Stand: 15.02.2022 07:45 Uhr Aus Sicht von Niedersachsens Gesundheitsministerin Behrens sind in einigen Wochen Lockerungen der Corona-Auflagen möglich. Darüber diskutieren am Mittwoch auch die Länderchefs mit Kanzler Olaf Scholz.

Im Vorfeld des Bund-Länder-Treffens zur Corona-Lage wird viel über Lockerungen der Schutzmaßnahmen diskutiert. Der 20. März ist im Gespräch - könnten dann die meisten Auflagen fallen? Die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) wollte sich am Montagabend im Gespräch mit dem NDR Regionalmagazin Hallo Niedersachsen nicht auf ein Datum festlegen - doch auch sie sieht die Zeit gekommen, Lockerungen ins Auge zu fassen.

"Langsam auf Öffnungsplan einlassen"

Das Ziel sei es stets gewesen, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, sagte Behrens. Zurzeit sei die Situation in den Krankenhäusern aber sehr stabil, die Zahl der Corona-Infektionen mit schwerem Verlauf durch die Omikron-Variante deutlich geringer. In den kommenden Wochen könne man sich deshalb vortasten und sich langsam auf einen Öffnungsplan einlassen, sagte Behrens. So seien bald sicherlich nicht mehr so intensive Beschränkungen bei privaten Kontakten notwendig. Auch Öffnungen in Kultur und Gesellschaft seien "ganz, ganz wichtig".

Bund-Länder-Treffen: Kaum noch Beschränkungen ab Mitte März?

Das entspricht auch einem am Montag bekannt gewordenen Vorschlag im Vorfeld der Bund-Länder-Beratungen, der zwischen Kanzleramt, Vorsitz und Co-Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz abgestimmt wurde: Als erstes sollen die Kontaktregeln für Geimpfte und Genesene etwas gelockert werden, wie weit die Lockerungen gehen könnten, steht derzeit noch nicht fest. Anfang März sollen dann auch Ungeimpfte mit einem negativen Testnachweis wieder in Restaurants essen gehen dürfen. Auch größere Konzerte sollen wieder stattfinden können. Dem Entwurf zufolge könnten ab Mitte März nur noch wenige Regeln aufrecht erhalten bleiben, wie etwa die Maskenpflicht in Innenräumen und in Bus und Bahn.

Althusmann: Verbindlicher Fahrplan nötig

Niedersachsens stellvertretender Ministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) fordert derweil einen verbindlichen Fahrplan für das schrittweise Auslaufen der Beschränkungen. Dieser müsse umsichtig und sorgfältig vorbereitet und eingeleitet werden, "wenn die Inzidenzen wie prognostiziert weiter zurückgehen, die Impfquote bei den über 60-Jährigen ansteigt und unsere Krankenhäuser auch in etwa zwei Wochen weiterhin nicht überlastet sind", sagte Althusmann am Montagabend.

