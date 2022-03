Corona: BA.2 hält Omikron-Welle auf hohem Plateau Stand: 01.03.2022 15:13 Uhr Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen bewegt sich auf einem hohen Plateau. Angesichts des sich ausbreitenden Omikron-Subtyps BA.2 hofft die Landesregierung, dass die Zahlen nicht wieder steigen.

Dass die Corona-Zahlen in Niedersachsen sowie auf Bundesebene derzeit nur in kleinen Schritten runtergehen, hänge mit der hohen Infektiosität der Omikron-Variante BA.1 zusammen, sagte die Vizechefin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, auf der wöchentlichen Pressekonferenz am Dienstag. Zudem könnten sich insbesondere Ungeimpfte auch mehrfach infizieren. Mittlerweile verbreite sich die Variante auch vermehrt unter älteren Menschen, die zuvor nicht so stark betroffen waren. In der Gruppe der Über-60-Jährigen habe sich die Inzidenz binnen vier Wochen auf über 400 verdoppelt, sagte Schröder. Dass das Infektionsgeschehen zunächst stabil auf hohem Niveau bleibe, hätten die Experten allerdings auch so vorhergesagt.

BA.2 noch ansteckender als die dominierende Omikron-Variante

Eine weitere Rolle bei den stagnierenden Zahlen spiele die Omikron-Sublinie BA.2, sagte Schröder. Die sei noch etwas ansteckender als die bisher dominierende Variante BA.1. Regierungssprecherin Anke Pörksen sagte: "Bei BA.2 kann man sogar fast zufrieden sein, wenn die Zahlen sich weiter auf einem Plateau bewegen und nicht ansteigen." Als weiteren Grund dafür, dass die Zahlen nicht weiter nach unten gehen, nannte sie die erfolgten und noch bevorstehenden Lockerungen. Bereits die Ankündigungen führten dazu, dass sich Menschen sicherer fühlten und die Corona-Pandemie auf sie weniger bedrohlich wirke. Dadurch würden sie auch etwas nachlässiger bei der Einhaltung der bestehenden Regeln werden. Trotzdem werde es zum Ende dieser Woche weitere Lockerungen geben, kündigte Pörksen an. Dann sei auch mit weiteren Ansteckungen zu rechnen.

