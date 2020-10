Corona-Ausbrüche in Seniorenheimen in Hannover und Sarstedt Stand: 27.10.2020 16:22 Uhr In weiteren Seniorenheimen in Niedersachsen sind Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Betroffen sind eine Einrichtung in Hannover-List und ein Haus in Sarstedt im Landkreis Hildesheim.

Von den 87 Bewohnerinnen und Bewohnern des Pflegeheims St. Nicolai in Sarstedt wurde fast die Hälfte positiv getestet, sagte eine Sprecherin des Landkreises. Außerdem seien 19 der 50 Beschäftigten infiziert. Alle Personen befänden sich in Quarantäne. In der vergangenen Woche hatte das Ernst-Kipker-Haus in Hildesheim-Himmelsthür einen Corona-Ausbruch gemeldet. Dort waren 41 Bewohner und 14 Beschäftigte positiv getestet worden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis lag am Dienstag laut Landesgesundheitsamt bei 111,3. In der Region Hannover gibt es demnach aktuell 66,3 Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

19 Infizierte in Einrichtung in Hannover

Im Seniorenpflegeheim Domicil List sind nach Angaben der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ) 13 Bewohner und sechs Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Die HAZ beruft sich auf Angaben des Gesundheitsamtes der Region Hannover. Eine Wohneinheit des Heims sei betroffen, sagte ein Regionssprecher. Das Gesundheitsamt der Region stehe in engem Austausch mit der Heimleitung und habe alle notwendigen Schritte eingeleitet. 33 Bewohner stünden unter Quarantäne, die Anzahl der betroffenen Mitarbeiter werde derzeit noch bestimmt. In dem Seniorenpflegeheim leben nach Angaben des Gesundheitsamtes zurzeit 171 Menschen, wie die HAZ weiter schreibt.

Videos 2 Min Corona Kompakt: Corona-Ausbruch im Altenheim in Bad Essen Rund 200 Kontaktpersonen müssen sich noch testen lassen. Außerdem: Produktion im Schlachthof Sögel soll wieder anlaufen. (11.10.2020) 2 Min

Erneut Tote zu beklagen

Experten hatte in den vergangenen Wochen immer wieder davor gewarnt, dass es mit den steigenden Infektionszahlen auch wieder zu Ausbrüchen in den sogenannten vulnerablen - also den besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen - kommen könnte. Epidemiologen und Virologen hatten dabei stets betont, dass die Schutzmaßnahmen besonders in Seniorenheimen wichtig seien. Nachdem es bereits im Frühjahr während der ersten Infektionswelle zu schweren Ausbrüchen in Niedersachsen mit Dutzenden Toten gekommen war, sind jetzt wieder landesweit Seniorenheime betroffen. Tote waren bisher unter anderem in Bad Essen zu beklagen.

