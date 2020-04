Stand: 17.04.2020 11:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona-Ausbruch in Pflegeheim in Bad Sachsa

Nun hat es auch ein Altenpflegeheim in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) erwischt. Wie der Betreiber Diakonie Wolfsburg am Donnerstag mitteilte, seien 19 Bewohnerinnen und Bewohner sowie sieben Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zwei Personen seien in Kliniken in stationärer Behandlung, hieß es. Nach einem ersten Verdachtsfall Anfang April, der sich wenige Tage später bestätigte, seien alle 78 Bewohner und 53 Angestellten getestet worden. Die übrigen Ergebnisse stehen derzeit aus.

Diakonie: Heim hat umfangreiche Maßnahmen ergriffen

Die Diakonie teilte mit, dass das Pflegeheim beim ersten Verdacht auf eine Corona-Infektion Quarantäne für alle Bewohnerinnen und Bewohner auf den Zimmern veranlasst habe. Zudem seien Schutz- und Infektionszonen eingerichtet worden. Nicht näher benannte Hygienemaßnahmen seien verstärkt worden. Wie sich trotz der umfangreichen Schutzvorkehrungen nach und nach so viele Menschen anstecken konnten, ist unklar.

Viele Pflegeheime niedersachsenweit betroffen

Seit März ist es in mehreren Alten- und Pflegeheimen niedersachsenweit zu Corona-Ausbrüchen gekommen. Besonders hart getroffen hat es eine weitere Einrichtung der Diakonie Wolfsburg. Im Hanns-Lilje-Heim in Wolfsburg starben mindestens 41 von 74 infizierten alten Menschen. Es gab zudem mindestens sechs Corona-Tote in einem Heim in Bramsche (Landkreis Osnabrück), in dem mehr als 60 Menschen positiv getestet wurden. Hier ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Zudem kam es in Wildeshausen, Stade und Seevetal zu einer größeren Anzahl von Corona-Infektionen.

