Corona: Auch Osnabrück verhängt nun eine Ausgangssperre Stand: 30.03.2021 14:15 Uhr Seit gestern haben viele Hochinzidenzkommunen in Niedersachsen eine nächtliche Ausgangsbeschränkung angeordnet, die noch vor Ostern in Kraft tritt. Nun haben Stadt und Landkreis Osnabrück nachgelegt.

Von Mittwoch an dürfen die Bürgerinnen und Bürger zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens nicht mehr ohne triftigen Grund ihre Häuser oder Wohnungen verlassen. Außerdem sollen nach Angaben der Behörden weitere Corona-Regeln verschärft werden. Denn die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt Osnabrück mittlerweile bei 201,5 und im Landkreis bei 145,2.

Landkreis Peine: Ausgangssperre ab heute Abend

Bereits ab heute Abend dürfen die Menschen im Landkreis Peine ihr Zuhause von 21 bis 5 Uhr nicht mehr verlassen. Laut Landesgesundheitsamt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz dort derzeit bei knapp 170. Der Landkreis hatte sich für das Modellprojekt des Landes beworben. Sollte er dafür ausgewählt werden, würden Einzelhandel und Außengastronomie in der Peiner Innenstadt tagsüber öffnen - begleitet von vermehrten Tests und Kontrollen. Auch im Landkreis Wesermarsch gilt in den meisten Gemeinden bereits ab heute eine nächtliche Ausgangsbeschränkung

Landkreis Cloppenburg: Ausgangssperre ab Mittwoch

Im Landkreis Cloppenburg soll ab Mittwoch die nächtliche Ausgangssperre gelten. Auch dort dürfen die Menschen in der Zeit zwischen 21 Uhr am Abend und 5 Uhr am Morgen ihre Häuser und Wohnungen ohne triftigen Grund nicht mehr verlassen. Gleiches gilt für den Landkreis Emsland, wo der Wert schon seit mehr als einer Woche überschritten wird. Besonders hoch sind die Infektionszahlen in Papenburg. Deshalb hat der Landkreis Emsland dort am Sonntag eine Testwoche gestartet.

Region Hannover: Zu Hause bleiben ab 22 Uhr

In der Region Hannover tritt ab Donnerstag eine zwölftägige nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Sie beginnt jeweils um 22 Uhr und endet um 5 Uhr. Ausnahmen soll es für "triftige Gründe" geben. Darunter führt die Landesverordnung folgende Punkte auf: eine notwendige medizinische, psychosoziale oder veterinärmedizinische Behandlung, die Wahrnehmung einer beruflichen Tätigkeit, den Besuch von Gottesdiensten und ähnlichen religiösen Veranstaltungen sowie den Besuch naher Angehöriger, wenn diese von Behinderung betroffen oder pflegebedürftig sind. Außerdem soll die Regelung zur Maskenpflicht im öffentlichen Raum im gesamten Regionsgebiet erweitert werden. Der genaue Umfang werde derzeit geprüft.

Landkreis Celle: Seit Montag Ausgangssperre in Celle und Bergen

Im Landkreis Celle gilt die Ausgangssperre bereits seit Montagabend - allerdings nicht im gesamten Kreisgebiet: Betroffen sind die Städte Celle und Bergen sowie die Gemeinde Wietze und die Samtgemeinde Flotwedel. Bis zum 13. April dürfen die Bürger dort zwischen 21 und 5 Uhr ihre Wohnungen nicht mehr verlassen. Es sei ein diffuses, vorrangig durch private Kontakte getragenes Infektionsgeschehen zu beobachten - insbesondere in diesen Kommunen, hieß es am Montagabend. Die Tendenz sei besorgniserregend, die Intensivkapazitäten im Celler Krankenhaus seien bereits zu mehr als 90 Prozent erschöpft.

Kommune soll Ausgangsbeschränkung ab 150er-Inzidenz anordnen

Weitere Landkreise und kreisfreie Städte dürften angesichts zunehmender Infektionszahlen bald folgen. In der seit Montag gültigen Corona-Verordnung für Niedersachsen heißt es: Wird die Sieben-Tage-Inzidenz von 150 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, "soll die örtlich zuständige Behörde die Ausgangsbeschränkung" anordnen, wenn diese davon ausgeht, dass der Inzidenzwert dauerhaft überschritten wird.

Prüfung in Landkreisen Gifhorn und Hameln-Pyrmont

Der Landkreis Gifhorn hat die 150er-Inzidenz am Montag zum dritten Mal in Folge überschritten. Dort wird eine Ausgangssperre derzeit geprüft. Ebenso im Landkreis Hameln-Pyrmont.

Diese Kommunen liegen seit mindestens drei Tagen über dem Inzidenzwert von 150 (Stand: Montag, 29. März)

Cloppenburg (Landkreis)

Emsland (Landkreis)

Gifhorn (Landkreis)

Leer (Landkreis)

Osnabrück (Stadt)

Peine (Landkreis)

Salzgitter (Stadt)

Wesermarsch (Landkreis)

Land fordert weitere Maßnahmen ab Inzidenz von 100

Auch Kommunen, die an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschritten haben, müssen laut der neuen Corona-Verordnung schärfere Maßnahmen verhängen. Demnach kann die zuständige Behörde das Betreten von öffentlichen Plätzen, Parkanlagen und ähnlichen Orten verbieten, das Tragen einer medizinischen Maske anordnen - auch für Mitfahrende in einem privaten Auto, wenn sie nicht zum selben Haushalt gehören. Desweiteren können die Behörden eine Testpflicht für bestimmte Bereiche oder Kontaktbeschränkungen anordnen. Auch Ausgangsbeschränkungen sind laut Verordnung ab einer Inzidenz von 100 möglich.

Braunschweig verschärft die Regeln

In Braunschweig liegt die Inzidenz seit Tagen konstant über dem Wert von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Dort sind seit Montag die Kindertagesstätten wieder geschlossen, lediglich Notbetreuung wird angeboten. Ein Hausstand darf sich nur noch mit maximal einer weiteren Person treffen. Außerdem ist das Terminshopping, also Einkaufen zu vorab reservierten Zeiten, wieder gestrichen. Es dürfen lediglich bestellte Waren an der Ladentür abgeholt werden.

Wolfsburg schließt die Geschäfte wieder

Die Stadt Wolfsburg verschärft ab heute die Regeln, weil dort der 100er-Grenzwert seit Donnerstag überschritten wird. Die gerade erst für Kunden mit Termin geöffneten Geschäfte bleiben dann wieder geschlossen. Zudem darf sich ein Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen. Der eingeschränkte Regelbetrieb in den Kitas wird dagegen aufrechterhalten.

Landkreis Harburg zieht die Notbremse

Auch der Landkreis Harburg zieht die Notbremse. Hier liegt der Ansteckungswert seit rund einer Woche bei einer Inzidenz über 100. Geschäfte dürfen nur noch bestellte Waren herausgeben und gemeinsames Sporttreiben wird wieder stark eingeschränkt. Für die meisten Schülerinnen und Schüler gilt nach den Ferien voraussichtlich wieder ausschließlich Distanzunterricht, wenn der Inzidenzwert bis dahin nicht unter den Grenzwert von 100 fällt.

Landkreis Rotenburg pendelt um den 100er-Grenzwert

Im Laufe des heutigen Tages will sich der Landkreis Rotenburg äußern, ob auch dort wieder schärfere Corona-Maßnahmen gelten sollen. In dem Kreis schwankte der Inzidenzwert in den vergangenen Tagen um die 100er-Marke. Die Landkreise Hameln-Pyrmont und Wittmund liegen erst seit zwei Tagen über dem Inzidenzwert von 100.

Diese Kommunen liegen seit mindestens drei Tagen über dem Inzidenzwert von 100 (Stand: Montag, 29. März)

Braunschweig (Stadt)

Celle (Landkreis)

Delmenhorst (Stadt)

Emden (Stadt)

Hannover (Region)

Harburg (Landkreis)

Hildesheim (Landkreis)

Osnabrück (Landkreis)

Rotenburg/Wümme (Landkreis)

Schaumburg (Landkreis)

Vechta (Landkreis)

Wolfsburg (Stadt)

Nur drei Kommunen mit Inzidenz unter 50

Inzwischen gibt es in Niedersachsen nur noch drei Landkreise, die unterhalb einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 liegen: Northeim, Goslar und Nienburg (Weser). Im Landkreis Goslar ist der Wert innerhalb der vergangenen sieben Tage allerdings deutlich gestiegen. Dort hatte er am Dienstag vergangener Woche noch bei 24,9 gelegen, nach einem kontinuierlichen Anstieg liegt er jetzt bei 45,5. Gesunken ist er dagegen in den vergangenen sieben Tagen im Landkreis Northeim, während er im Landkreis Nienburg nahezu stabil geblieben ist.

