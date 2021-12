Corona: Althusmann räumt Fehler der Landesregierung ein Stand: 23.12.2021 13:49 Uhr Niedersachsens stellvertretender Ministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) hat Fehler der Landesregierung in der Corona-Krise eingestanden. Als Beispiel nannte er die 2G-Plus-Regel.

Die Landesregierung habe womöglich einige Situationen unterschätzt, sagte der CDU-Politiker im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa): "Insbesondere, wenn es um die Verschärfung von Maßnahmen der Corona-Verordnung ging." Vor einigen Wochen war für viele Freizeitbereiche wie Restaurants und Kinos die 2G-Plus-Regel eingeführt worden - also Testpflicht trotz Impfung oder Genesung. "Bei der Beratung über dieses Thema hatten wir offenbar nicht ausreichend die Möglichkeiten der schnellen Umsetzung im Blick. Das muss man so einräumen", so Althusmann. "Da haben wir das Ende nicht gleich mitgedacht, aber es schnell korrigiert."

"Keine absolute Sicherheit durch Impfung"

Nach der Einführung von 2G-Plus hatte es vielfach Kritik an zu wenigen Teststellen gegeben. Bemängelt wurde außerdem, dass Menschen mit Booster-Impfung zunächst nicht von der Testpflicht ausgenommen waren. Die Landesregierung hat dies mittlerweile angepasst. Grundsätzlich sei 2G-Plus ein sinnvolles Instrument, weil auch geimpfte Menschen Infektionsträger sein können, betonte Althusmann. Insgesamt hätte seit Beginn der Impfungen deutlicher kommuniziert werden müssen, dass selbst eine doppelte oder auch eine dritte Impfung nicht absolute Sicherheit bedeute. "Das Impfen schützt vor schwerwiegenden Krankheitsverläufen. Aber es schützt eben nicht davor, dass eine Infektion weitergegeben werden kann", sagte der Wirtschaftsminister.

Kritik am Ampel-Koalition in Berlin

Althusmann kritisierte die Ampel-Koalition im Bund für das Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Bei einer Fortführung hätte Niedersachsen nicht darüber nachdenken müssen, ob es neuer gesetzlicher Grundlagen zur Pandemiebekämpfung bedarf. "Wann, wenn nicht jetzt, befinden wir uns in einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite?", fragte Althusmann.

