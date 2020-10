Stand: 26.10.2020 10:46 Uhr Corona: 495 Neuinfektionen, 7-Tage-Inzidenz über 50

Insgesamt 30.954 Infektionen mit dem Coronavirus sind laut aktuellem Stand (26. Oktober 9 Uhr), in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden. Damit steigt die Zahl der Fälle im Vergleich zum Vortag um 495. Erfahrungsgemäß ist die veröffentlichte Zahl der Corona-Fälle am Montag geringer als an anderen Wochentagen. Das steht im Zusammenhang damit, dass nicht alle regionalen Behörden ihre Zahlen an das Landesgesundheitsamt melden. Insgesamt sind beim NLGA bis heute 732 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen registriert: Damit hat es seit gestern einen neuen Todesfall gegeben. Als genesen gelten laut NLGA mittlerweile 22.037 der bislang gemeldeten Fälle. Die Quote sinkt damit weiter und liegt nun bei 71,2 Prozent. Auch die Auslastung der Intensivstationen rückt wieder in den Fokus.

Corona: Zahlen, Fakten aus Niedersachsen

Mehrere Quellen und teils verzögerte Meldewege führen dazu, dass unterschiedliche Zahlen veröffentlicht sind. Einen weltweiten Überblick bietet die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Covid-19-Fälle in Deutschland sammelt dasRobert-Koch-Institut (RKI). NDR.de hat die Zahlen für Niedersachsen aufbereitet.

NDR.de zeigt bei aktuellen Anlässen Videostreams von Pressekonferenzen zum Thema Coronavirus im Web und in der App.