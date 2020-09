Stand: 20.09.2020 09:51 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Erschreckende Ergebnisse" bei Corona-Kontrollen

Nach der Verschärfung der Corona-Regeln im Landkreis Cloppenburg hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag bei Kontrollen zahlreiche Verstöße festgestellt. In einer Mitteilung ist von "erschreckenden Ergebnissen" die Rede. In Cloppenburg wurde nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung eine Musikkneipe überprüft. Da die Beamten einen Disco ähnlichen Betrieb vorfanden, wurde die sofortige Schließung angeordnet. Die rund 80 Gäste mussten mit polizeilicher Begleitung die Räumlichkeiten verlassen. Sie hatten den Angaben zufolge ohne Mundschutz getanzt und auch weitere Corona-Vorschriften, die in Kneipen gelten, nicht eingehalten. Auch das Servicepersonal ignorierte die Vorgaben und trug keine Masken.

Männer tanzen in Shisha-Bar

Drei weitere Kneipen und eine Shisha-Bar in der Cloppenburger Innenstadt bekamen Bußgeldbescheide. Laut Polizei liefen die Gäste hier ohne Masken herum. Außerdem wurden die Listen mit den Kontaktdaten der Besucher teilweise nicht den Vorschriften entsprechend geführt. Bemängelt wurde des Weiteren das Fehlen von Desinfektionsmitteln für die Hände. In der Shisha-Bar wurden acht bis zehn Männer bei einem Sirtaki-Tanz erwischt. Der Betreiber wollte den Beamten vergeblich glaubhaft machen, dass es sich ausschließlich um Angestellte handelt.

Polizei löst private Party auf

In Essen (Oldenburg) lösten die Beamten eine Privatparty mit neun zum Teil stark betrunkenen Personen auf. Gegen alle Gäste wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Betroffenen erwartet ein Bußgeld von 200 Euro. Sie hatten beim Eintreffen der Polizei versucht, sich in einer Abstellkammer zu verstecken.

Sieben-Tage-Inzidenz weiter über dem Grenzwert

Der Landkreis Cloppenburg hatte am Freitag die Corona-Regeln verschärft, nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz über den Grenzwert von 50 gestiegen war. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben. Nach Angaben des niedersächsischen Gesundheitsministeriums lag der Wert am Sonntag (Stand 9 Uhr) wie am Vortag bei 63,9. Die Zahlen am Wochenende sind allerdings aufgrund von Meldeverzögerungen erfahrungsgemäß nur bedingt aussagekräftig.

Corona in Norddeutschland Cloppenburg: Corona-Zahlen steigen weiter an Im Landkreis Cloppenburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz von 61,5 auf 63,9 gestiegen. Am Freitag waren wegen der vielen Neuinfektionen die Corona-Regeln verschärft worden. mehr

