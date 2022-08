Chips für elektronische Gesundheitskarten sind Mangelware Stand: 01.08.2022 12:44 Uhr Weltweit sind elektronische Chips Mangelware. Das bekommen nun auch Krankenkassen in Niedersachsen zu spüren. Der Engpass wirkt sich auf die Auslieferung der elektronischen Gesundheitskarten aus.

Das hat eine Abfrage des NDR in Niedersachsen unter den größeren Versicherungen im Land ergeben. Der Mangel treffe grundsätzlich alle gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland, sagte Johannes-Daniel Engelmann, Sprecher der AOK Niedersachsen. "Wir sind allerdings bislang immer in der Lage gewesen, in der laufenden Versorgung Neukunden elektronische Gesundheitskarten auszustellen und so die Versorgung zu sichern." Die Versicherung stehe in engem Austausch mit den Lieferanten - derzeit gehe sie davon aus, dass die Versorgung bis Ende des Jahres gesichert ist. Zu Wartezeiten kann es aber dennoch kommen: Und zwar bei denjenigen, die eine neue Karte benötigen, weil ihre alte bald abläuft, sagte Engelmann.

Lagerbestände der hkk reichen verlässlich bis Ende September

"Auch die hkk-Krankenkasse kennt das Chipproblem im Zusammenhang mit der elektronischen Gesundheitskarte", sagte Sprecher Ilja Mertens. Mit dem Lagerbestand der Kasse könnten die Versicherten voraussichtlich noch bis Ende September versorgt werden - allerdings erhalte die Kasse keine verlässlichen Liefertermine mehr.

Kassen stellen Abrechnungsscheine aus

Doch was geschieht, wenn die Karte nicht rechtzeitig eintrifft? Nach Angaben der Versicherungen müssen sich die Versicherten nicht sorgen, den Arztbesuch nun selbst zahlen zu müssen. Die Kassen stellen Abrechnungsscheine aus. Die können beim Arzt vorgelegt oder sogar nachgereicht werden, erklärte der Sprecher der hkk.

Fehlende Karten führen zu Mehrarbeit in Praxen

Die Kassenärztliche Vereinigung in Niedersachsen (KVN) bittet aber ausdrücklich darum, die Scheine mitzubringen. "Bringen Patientinnen und Patienten keine gültige Gesundheitskarte mit, ist das für Ärztinnen und Ärzte mit zusätzlicher Arbeit verbunden. Der Aufwand wird noch größer, wenn dann auch noch die Abrechnungsscheine fehlen", machte KVN-Sprecher Detlef Haffke deutlich. In anderen Bundesländern, in denen der Chipmangel die Krankenkassen härter trifft, macht sich bereits Unmut breit: Die Mehrarbeit führe zu einer zusätzlichen Belastung, klagen Ärztinnen und Ärzte.

