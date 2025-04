"Carfreitag": Polizei kündigt Kontrollen von Autoposern an Stand: 16.04.2025 11:57 Uhr Zum sogenannten Carfreitag will die Polizei in Niedersachsen verstärkt Autoposer kontrollieren. Der Karfreitag ist bei Fahren von PS-starken Autos sehr beliebt, gerade junge Fahrer fallen oft an dem Tag auf.

von Jan Reckweg

Die Polizei in Braunschweig, aber auch die Inspektionen unter anderem in Gifhorn, Goslar und Salzgitter wollen ihre Streifendienste an dem Tag entsprechend erhöhen. Bei geplanten Kontrollen geht es einerseits um Geschwindigkeitsverstöße, aber auch um nicht genehmigte Veränderungen an den Fahrzeugen, teilte die Polizei Braunschweig dem NDR Niedersachsen auf Anfrage mit. Entsprechende "Tuningkontrollen" bei Autos und Motorrädern plant die Polizei am "Carfreitag" auch in Göttingen.

Polizei: Junge Fahrer fallen im Bereich Tuning und Posing auf

In den Landkreisen Lüneburg, Celle, Harburg, Heidekreis, Lüchow-Dannenberg, Rotenburg, Uelzen und Stade sollen sogenannte Tuningkontrollgruppen am Karfreitag unterwegs sein. Sie wurden speziell im Bereich Autoposer- und der Tuningszene geschult, wie ein Sprecher der Polizei dem NDR Niedersachsen mitteilte. Die Polizei weise im Vorfeld gerade junge Fahrer zwar auf ihr Fehlverhalten hin, es müsse aber auch kontrolliert werden, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten. Optimistischer schätzt die Polizei die Situation für Uelzen ein: Dort funktioniere die Zusammenarbeit mit der Tuningszene durch eine eingerichtete Arbeitsgruppe sehr gut, so der Polizeisprecher.

Fokus auf illegales Tuning und Motor aufheulen

In Bremen will die Polizei am "Carfreitag" nach eigenen Angaben "erneut gezielte Kontrollmaßnahmen" durchführen. Der Fokus liegt dabei auf der Überseestadt. In den vergangenen Jahren habe es vergleichsweise wenig Verstöße gegeben, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Zum Einsatz kommen nach Angaben der Beamten moderne Messgeräte, Videowagen, zivile Einsatzkräfte sowie ein sogenannter "Enforcement Trailer" also einem Blitzer-Anhänger. Bei den Verstößen an "Carfreitag" geht es laut der Polizei vor allem um Dinge wie illegales Tuning, verbotene Autorennen, Motor aufheulen, unnötiges Umherfahren und Fahren ohne Fahrerlaubnis.