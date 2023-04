"Car-Freitag" in Niedersachsen: Polizei zieht positive Bilanz Stand: 08.04.2023 11:08 Uhr Die Polizei hat am sogenannten Car-Freitag in Niedersachsen nur wenige Zwischenfälle verzeichnet. Die meisten Teilnehmenden der Tuning-Szene hätten sich grundsätzlich ordnungsgemäß verhalten, hieß es.

In Osnabrück kamen demnach rund 850 Anhänger der Szene zusammen. Hier beanstandete die Polizei 70 Fahrzeuge und leitete Verfahren ein, sagte ein Sprecher. Zudem gab es Anzeigen wegen zu hoher Geschwindigkeit. In Hildesheim wurden 16 Verfahren eingeleitet - bei 120 kontrollierten Fahrzeugen. Die Beamten untersuchten dabei die Wagen auf Hebebühnen in einer Polizeiwerkstatt. "Durch unsere konsequenten Kontrollen sorgen wir dafür, dass laute Motoren wieder leiser heulen", sagte der zuständige Polizeihauptkommissar Stephan Heinz. Auch in Oldenburg blieb es bei zwei Treffen der Tuning-Szene weitgehend ruhig. In neun Fällen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Car-Freitag: Spezialisten untersuchen getunte Autos

Die Polizei hatte zuvor angekündigt, auf mögliche Ansammlungen von Leuten mit aufgemotzten Autos am Karfreitag vorbereitet zu sein. Vielerorts waren zusätzliche Beamten im Einsatz. Darunter sollten auch speziell ausgebildete Kräfte sein, die unzulässige Veränderungen an getunten Autos schnell erkennen können.

