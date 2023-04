"Car-Freitag": Feiertag als Anlass für illegale Autorennen? Stand: 06.04.2023 16:45 Uhr Die Polizei rechnet für den Karfreitag mit vielen Treffen der Tunerszene in Niedersachsen. Vielerorts sind zusätzliche Beamte im Einsatz. Zum Beispiel im Emsland.

Die Polizei in Niedersachsen ist auf mögliche Ansammlungen von Leuten mit aufgemotzten Autos am Karfreitag vorbereitet. In der Landeshauptstadt Hannover gebe es zwar keine Erkenntnisse zu Treffen am sogenannten "Car-Freitag", die Polizei werde aber Präsenz zeigen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Rund 2.500 Auto-Enthusiasten in Meppen erwartet

Konkret angekündigt ist ein großes Treffen im Funpark Meppen. Auf der Rennstrecke erwartet die Polizei etwa 2.500 Teilnehmer, sagte eine Sprecherin. Dieses Treffen gebe es jährlich, zuletzt sei es eher ruhig verlaufen. Auch in Osnabrück sind am Karfreitag speziell ausgebildete Kräfte im Einsatz. Sie beobachten bekannte Schwerpunkte der Auto-Poser-Szene. Die Oldenburger Polizei hat angekündigt, in den Landkreise Cloppenburg, Vechta und Diepholz verstärkt den Verkehr kontrollieren zu wollen.

Polizei: Verbotene Autorennen sind eine Straftat

Die Polizeidirektion Braunschweig hat nach eigenen Angaben ein Auge auf bekannte Treffpunkte wie Peine und Salzgitter-Bad. Auch die Hafenstadt Nordenham war in vergangenen Jahren ein Treffpunkt für Autotuner. Es gebe aber für Freitag keine Erkenntnisse über geplante Treffen, sagte eine Polizeisprecherin für den Landkreis Wesermarsch. Im Landkreis Leer rechnete die Polizei dagegen mit Einsätzen, sagte eine Polizeisprecherin laut Medienberichten. Die Polizei weist darauf hin, dass seit 2017 verbotene Autorennen nicht mehr als Ordnungswidrigkeit verfolgt, sondern als Straftat gewertet werden.

Weitere Informationen Kontrollen an "Car-Freitag": Dutzende getunte Autos stillgelegt Am Karfreitag trifft sich traditionell die Auto-Tuning-Szene. Vielerorts im Land wurden Fahrzeuge und Fahrer kontrolliert. (16.04.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.04.2023 | 15:00 Uhr