Cannabis: Die Einfuhr aus den Niederlanden bleibt verboten Stand: 04.04.2024 10:10 Uhr Die Einfuhr von Cannabis aus den Niederlanden nach Deutschland ist weiterhin illegal. Darauf weist die Polizei in der Grafschaft Bentheim hin.

Die Beamten der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim dürften jetzt häufiger Marihuana finden, das illegal aus den Niederlanden mitgebracht wird. Davon geht Polizeidirektorin Nicola Simon in Lingen aus. Viele im Grenzgebiet würden nach der Teil-Legalisierung in Deutschland fälschlicherweise meinen, sie könnten Cannabis zum Eigenkonsum in niederländischen Coffeeshops kaufen, um es dann legal zu Hause zu rauchen. Das sei aber falsch. Die Einfuhr ist weiter nicht erlaubt.

Videos 4 Min #NDRfragt: Wie sinnvoll ist die Legalisierung von Cannabis? Eine Legalisierung zu Genusszwecken befürworten 45 Prozent der befragten Niedersachsen. Die Mehrheit aber lehnt sie ab. (27.03.2024) 4 Min

Einfuhr von Samen aus den Niederlanden ist erlaubt

Darauf weist auch der Zoll hin: Lediglich die Einfuhr von Cannabissamen aus der EU zum Anbau für den Eigenkonsum oder für Anbauvereine sei erlaubt. Wie ab dieser Woche die Grenze zwischen den Niederlanden und Niedersachsen kontrolliert wird, dazu will sich der Zoll aus einsatztaktischen Gründen nicht äußern. Die Polizeidirektion in Lingen wird eigenen Angaben zufolge ein besonderes Augenmerk auf den Straßenverkehr haben und darauf achten, ob bekiffte Rad- und Autofahrer unterwegs sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.04.2024 | 08:00 Uhr