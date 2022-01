CDU Niedersachsen nimmt neuen Anlauf für Integrationsgesetz Stand: 03.01.2022 11:16 Uhr Die CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag hat mit Blick auf die Wahlen im Oktober ein Konzept für ein neues Integrationsgesetz verfasst. Vizechef Schünemann plant für Migranten eine Art Vertrag.

Nach dem Prinzip "Fördern und Fordern" sollen sie sich vor dem Land oder der Kommune bestimmten Regeln und Zielen verpflichten, wie Christdemokrat Uwe Schünemann der "Neuen Osnabrücker Zeitung" erklärte. Das Konzept des ehemaligen niedersächsischen Innenministers sieht demnach eine "Verpflichtung zur Achtung der hiesigen Grundsätze des Zusammenlebens (Leitkultur) und Abverlangen eigener Integrationsleistungen" vor.

Sanktionen, wenn sich jemand weigert

Wer Integrationsbedarf habe, solle von diesem Gesetz profitieren, sagte Schünemann. "Wer sich den Integrationsangeboten aber verweigert, muss auch sanktioniert werden können." Demnach sollen Migrantinnen und Migranten innerhalb von drei Jahren die deutsche Sprache lernen. Können sie dann keine ausreichenden Sprachkenntnisse vorweisen, müssen sie die Kosten für Sprachkurse zurückzahlen. Eltern, die ihre Kinder beim Lernen der Sprache behindern, sollen mit Bußgeldern belegt werden können, heißt es weiter.

Schünemann macht Vorstoß zum Wahlkampfthema

"Viele der Menschen, die im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 zu uns gekommen sind, sind noch nicht ansatzweise integriert", sagte Schünemann der Zeitung. Zudem verwies er auf aktuell wieder hohe Zahlen von Geflüchteten und den Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung in Berlin. Dieser begünstige eine zusätzliche Migration. "Sollte es nicht möglich sein, das Gesetz vor der Wahl in den Landtag einzubringen, gilt: Das wird das Erste sein, was die CDU nach der Wahl machen wird", sagte Schünemann. In Niedersachsen wird am 9. Oktober ein neuer Landtag gewählt.

Im Jahr 2016 hatte der damalige niedersächsische CDU-Fraktionschef Björn Thümler bereits mit anderen norddeutschen CDU-Chefs ein Integrationsgesetz gefordert.

