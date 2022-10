CDU-Chef Althusmann erwartet längere Debatte zu Nachfolge Stand: 10.10.2022 13:06 Uhr Wegen der starken Verluste der CDU bei der Landtagswahl in Niedersachsen, will Spitzenkandidat Althusmann seinen Posten als Landesvorsitzender abgeben. Bis eine Nachfolge gefunden sei, könne es dauern.

"Es ist normal, dass schnell darüber gesprochen wird, wer es machen soll. So ganz eindeutig drängt sich aber noch keine Lösung auf. Dazu sollten wir uns jetzt die notwendige Zeit nehmen", sagte CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann am Montag in Hannover. Das weitere Vorgehen werde "offen und ehrlich" mit dem Landesvorstand beraten. Die CDU hat bei der Wahl zum neuen Niedersächsischen Landtag am Sonntag das schlechteste Ergebnis seit den 1950er-Jahren eingefahren.

VIDEO: Ein bitterer Abend für Bernd Althusmann (09.09.2022) (1 Min)

CDU sollte Weichen bis nach Herbstferien stellen

Althusmann geht davon aus, dass die Personalie nach den bis Ende Oktober dauernden Herbstferien geklärt wird. Dann sollten "so schnell wie möglich, aber mit der notwendigen Vorbereitung und unter Wahrung aller Fristen" die Weichen neu gestellt werden, sagte der derzeitige Landes-Wirtschaftsminister weiter.

Weitere Personalie: Lechner folgt Toepffer als Fraktionschef

Eine personelle Veränderung in der niedersächsischen CDU steht derweil offenbar schon fest. Den Posten des ebenfalls zurückgetreten Fraktionsvorsitzenden Dirk Toepffer übernimmt voraussichtlich Generalsekretär Sebastian Lechner. Das kündigte der 41-Jährige am Montag in Hannover an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.10.2022 | 12:00 Uhr