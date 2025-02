Bundestagswahl in Niedersachsen: Hohe Wahlbeteiligung bis zum Mittag Stand: 23.02.2025 14:03 Uhr In Niedersachsen sind heute rund 6.050.000 Bürgerinnen und Bürger berechtigt, ihre Stimmen zur Bundestagswahl 2025 abzugeben. Bis 12.30 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei knapp 43 Prozent.

Bei der Bundestagswahl 2021 lag die Wahlbeteiligung zur selben Zeit laut Landeswahlleitung bei 36,6 Prozent. Am Vormittag lag die Wahlbeteiligung noch leicht unter dem Wert der vorangegangenen Wahl. Zwischen 8 und 10 Uhr gaben laut Landeswahlleitung 13,8 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen ab. Bei der Bundestagswahl 2021 lag die Beteiligung zur selben Zeit bei 14,3 Prozent. Im Stadtgebiet Hannover lag die Wahlbeteiligung nach Angaben der Stadt mit Stand 12 Uhr bei 50,7 Prozent der rund 366.000 Wahlberechtigten - knapp unter dem Niveau von 2021. Im Jahr 2021 lag die Wahlbeteiligung in Niedersachsen am Ende bei 74,7 Prozent und damit unter dem bundesweiten Schnitt von 76,4 Prozent.

Hannoversche Runde ab 19.30 Uhr live bei Hallo Niedersachsen

Bei dieser Bundestagswahl kommt auch das 2023 verabschiedete neue Wahlrecht zur Anwendung. Der Deutsche Bundestag soll in Zukunft nur noch aus 630 Abgeordneten bestehen, denn Überhangmandate und Ausgleichsmandate sind nicht mehr vorgesehen. Aktuell haben noch 733 Abgeordnete einen Sitz im Bundestag. Wie wird die Wahl ausgehen? Darüber sprechen wir am Wahlabend mit Niedersachsens Spitzenpolitikern in der Hannoverschen Runde. Mit dabei: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Sebastian Lechner (CDU), Julia Hamburg (Grüne) und Klaus Wichmann (AfD). Sie können die Runde ab 19.30 Uhr im Fernsehen bei Hallo Niedersachsen oder hier im Netz im Livestream mitverfolgen.

Rückblick: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Und wie ist eigentlich die Ausgangslage? Hier können Sie sich durch alle Wahlkreise und Gemeinden in Niedersachsen klicken und noch einen Blick auf den Ausgang der vergangenen Bundestagswahl im Jahr 2021 werfen.

Erststimme und Zweitstimme

Mit der Erststimme wird eine Kandidatin oder ein Kandidat im Wahlkreis gewählt. Bis zur Bundestagswahl 2021 bekam die Person mit den meisten Erststimmen eines Wahlkreises immer einen Sitz im Deutschen Bundestag. So aber ist es jetzt nicht mehr. Nun müssen diese Sitze zusätzlich durch Zweitstimmen gedeckt sein. Mit der Zweitstimme wird die Landesliste einer Partei gewählt. Die Zahl der Zweitstimmen entscheidet darüber, wie viele Sitze eine Partei im Bundestag erhält. Wählerinnen und Wähler haben auch die Möglichkeit, nur die Erst- oder nur die Zweitstimme abzugeben. Dann zählt die jeweils nicht abgegebene Stimme als ungültig.

Weniger Kandidierende in Niedersachsen als 2021

Laut Landeswahlleiter Markus Steinmetz werben zur Bundestagswahl am 23. Februar in Niedersachsen deutlich weniger Kandidatinnen und Kandidaten um Stimmen als 2021. Insgesamt treten dieses Mal auf den Landeslisten der Parteien und als Direktkandidaten 443 Personen an - 138 Frauen und 305 Männer. 2021 gab es 527 Kandidierende. Der Frauenteil ist dabei von 33,6 Prozent im Jahr 2021 auf nun 31,2 Prozent zurückgegangen.

18 bis 78 Jahre alte Bewerberinnen und Bewerber

Das Durchschnittsalter der Kandidierenden in Niedersachsen liegt sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern bei 45 Jahren und ist damit im Vergleich zur letzten Wahl leicht gesunken: 2021 waren die Bewerberinnen und Bewerber im Durchschnitt 47 Jahre alt. Bei dieser Wahl ist Hero Jan Stroman (Freie Wähler) mit 78 Jahren der älteste Kandidat, die vier jüngsten sind mit 18 Jahren Bruno Rony Ameln (Piraten), Felix Gabriel Bergmann (Linke), Paula Schwolow (Volt) und Vincent Walter Janßen (Linke).

Wahlberechtigte in Niedersachsen

Wahlberechtigt für die Bundestagswahl 2025 sind Deutsche, die am Wahltag folgende Voraussetzungen erfüllen:

Sie haben das 18. Lebensjahr vollendet.

Sie haben seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland.

Von den in Niedersachsen lebenden Personen erfüllen laut Niedersächsischem Landeswahlleiter etwa 6.050.000 Menschen diese Voraussetzungen.

Rund 80.000 Ehrenamtliche in Niedersachsen

Die wesentlichen Einzelaufgaben für die Organisation der Bundestagswahl werden in Niedersachsen von den Gemeinden wahrgenommen. Dazu gehören zum Beispiel der Versand der Wahlbenachrichtigungen, die Bearbeitung von Briefwahlanträgen, die Auswahl und Einrichtung der Wahlräume sowie die Rekrutierung und Schulung von Wahlhelfern. Die Zahl der ehrenamtlich Helfenden bei der Bundestagswahl 2025 wird in Niedersachsen nach Angaben des Wahlleiters insgesamt bei rund 80.000 liegen.

Stimmzettel für Blinde in Niedersachsen

Die Wahlrechtsreform hatte auf die Gestaltung der Stimmzettel keine nennenswerten Auswirkungen. Blinde und sehbehinderte Personen können bei der Bundestagswahl mit Stimmzettelschablonen wählen, die für Niedersachsen vom Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen e. V. (BVN) kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Damit ist es für blinde und sehbehinderte Personen möglich, den Stimmzettel ohne fremde Hilfe zu kennzeichnen.

