Bundestagswahl: Was sagen die Parteien zum Thema Steuern? Stand: 21.09.2021 16:57 Uhr Alle Parteien versprechen zur Bundestagswahl, Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen steuerlich zu entlasten. Doch wie soll das finanziert werden? Der NDR in Niedersachsen hat nachgefragt.

von Katharina Seiler

Wahlen gewinnt man am besten, wenn man allen mehr Geld verspricht, denken sich Politiker. Wer zum Beispiel als Single weniger als 80.000 Euro brutto im Jahr verdient und als Ehepaar weniger als 160.000, der soll in Zukunft weniger Steuern bezahlen.

Linke: Einkommen ab 150.0000 Euro stärker besteuern

Die Preise steigen, die Inflation zieht an, die Mieten werden teurer - deshalb will die Linke nicht nur kleine, sondern auch mittlere Einkommen von der Steuer entlasten, erklärt der Linken-Bundestagsabgeordnete Victor Perli aus Wolfenbüttel. "Gerade für kleine und mittlere Einkommen ist jeder Euro wichtig, der extra im Portemonnaie ist, er wird dringend gebraucht - und wird auch schnell wieder ausgegeben", sagt Perli. "Dadurch erhoffen wir uns eine Konjunkturbelebung." Ebenso wie die Grünen und die SPD, die ebenfalls die geringen und mittleren Einkommen entlasten wollen, wollen sie als Ausgleich sehr hohe Einkommen ab 150.0000 Euro stärker besteuern.

SPD: Steuer-Mehreinnahmen sollen Haushaltsloch schließen

Die SPD will dem Staat damit unter dem Strich Mehreinnahmen verschaffen, sagt der Oldenburger Bundestagsabgeordnete und haushaltspolitische Sprecher der SPD, Dennis Rohde. "Denn wir haben krasse Mindereinnahmen durch Corona und gleichzeitig hochlaufende Kosten. Es gibt im Moment ein Loch im Haushalt, und dieses Loch zu schließen, darf am Ende nicht Aufgabe der kleinen Einkommen sein", findet der SPD-Politiker.

FDP: Weniger Steuern - auch für hohe Einkommen

Auch CDU, FDP und AfD wollen die kleinen und mittleren Einkommen entlasten. Aber im Gegenzug wollen sie dafür nicht hohe Einkommen belasten. Als einzige Partei will die FDP, dass sogar Alleinverdienende mit weit mehr als 150.000 Euro im Jahr erheblich weniger Steuern zahlen. Die Mindereinnahmen sollen durch ein stärkeres Wirtschaftswachstum ausgeglichen werden, sagt Christian Dürr, Finanzpolitiker der FDP und Bundestagsabgeordneter aus dem Landkreis Oldenburg. "Ziel muss sein, dass die deutsche Wirtschaft wieder stärker wächst und damit auch die Steuereinnahmen steigen. Das heißt, wir müssen im wahrsten Sinne des Wortes aus den Schulden herauswachsen", so Dürr.

Der alte Spitzensteuersatz soll weg - aber wann?

Einig sind sich alle Parteien, dass der Spitzensteuersatz viel zu früh fällig wird. Weil der über die Jahre nicht an die steigenden Löhne angepasst worden ist, zahlt heute schon den Spitzensteuersatz wer gerade mal 55.000 Euro im Jahr verdient. Das finden alle Parteien ungerecht und SPD, Linke, FDP, AfD und CDU wollen das auch ändern. Aber warum hat die CDU als langjährige Regierungspartei das nicht schon viel früher gemacht? "Weil das eine sehr teure Operation ist. Wenn man den Mittelstandsbauch vollständig abschaffen würde, würde man wahrscheinlich Mindereinnahmen von über 40 Milliarden Euro haben", erklärt Fritz Güntzler, Finanzpolitiker und CDU-Bundestagsabgeordneter aus Göttingen. "Von daher wird es notwendig sein, dass man behutsam an die Sache herangeht." Zunächst will die CDU nach der Wahl erstmal Kassensturz machen - sollte sie wieder in der Regierung sein.

