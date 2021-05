Bundestagswahl: Heil ist Spitzenkandidat der Niedersachsen-SPD Stand: 29.05.2021 14:47 Uhr Bei ihrem Landesparteitag in Hildesheim hat die SPD Bundesarbeitsminister Hubertus Heil einstimmig zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl bestimmt. Heil bekam alle Stimmen der 113 Delegierten.

"Diese Nominierung ist für mich nicht nur ein Vertrauensbeweis, der mich tief bewegt - es ist auch eine große Ehre und großer Ansporn", sagte Hubertus Heil im Anschluss an seine Wahl. Heil kündigte in seiner Rede ein besonderes Engagement für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an. "Wir wollen Bedingungen dafür schaffen, dass das Leben jedes Einzelnen gelingen kann, das ist die zentrale Aufgabe sozialdemokratischer Politik", so Heil.

Prominente SPD-Politiker auf vorderen Plätzen

Auf der 65-köpfigen Landesliste der SPD folgen wie erwartet die Bundestagsabgeordneten Susanne Mittag aus Delmenhorst und Matthias Miersch aus Hannover. Ebenfalls auf vordere Listenplätze gewählt wurden prominente SPD-Politiker wie Generalsekretär Lars Klingbeil, die verteidigungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, Siemtje Möller, und die ehemalige Kultusministerin Frauke Heiligenstadt.

Stephan Weil als SPD-Landesvorsitzender wiedergewählt

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil wurde am Nachmittag mit großer Mehrheit als SPD-Landesvorsitzender wiedergewählt. Weil erhielt 96,95 Prozent der Delegiertenstimmen. Damit wählte die SPD in Niedersachsen Weil zum fünften Mal zu ihrem Landeschef. Dem Kreis der stellvertretenden Landesvorsitzenden gehören unter anderem Umweltminister Olaf Lies, Fraktionschefin Johanne Modder sowie die ehemalige Sozialministerin Carola Reimann.

Ursprünglich sollte der SPD-Landesparteitag schon im vergangenen Jahr stattfinden - wegen Corona wurde das Treffen verschoben.

