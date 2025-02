Bundestagswahl 2025: Das sind die Ergebnisse aus Niedersachsen

Stand: 24.02.2025 09:12 Uhr

In Niedersachsen waren zur Bundestagswahl rund 6.050.000 Bürgerinnen und Bürger in 30 Wahlkreisen berechtigt, ihre Stimmen abzugeben. So haben sie gewählt.