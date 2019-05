Stand: 11.05.2019 11:00 Uhr

Bundesrat: Niedersachsen will Stichwaffen-Verbot

Laut einem Bericht der "Saarbrücker Zeitung" (Sonnabend) planen die Bundesländer auf Initiative von Niedersachsen und Bremen ein weitreichendes Verbot von Stichwaffen, etwa in Einkaufszentren, Bahnhöfen und bei Großveranstaltungen. Angriffe mit Messern würden "weiterhin in hoher Zahl verübt", heißt es laut der Zeitung in dem Gesetzentwurf der beiden Länder. Um das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu erhöhen, sollen die Waffenverbotszonen nun auf Plätze ausgeweitet werden, an denen sich meist viele Menschen aufhalten.

Springmesser bald komplett verboten?

Darüber hinaus sollen feststehende Messer mit einer Klingenlänge von mehr als sechs Zentimetern künftig nicht mehr in der Öffentlichkeit mitgenommen werden dürfen. Derzeit sind noch Stichwaffen mit einer Klingenlänge von maximal zwölf Zentimetern erlaubt. Der Umgang mit Springmessern soll außerdem komplett verboten werden. Laut "Saarbrücker Zeitung" wird mit einer breiten Zustimmung im Bundesrat gerechnet. Die Beratung in der Vertretung der Länder über den Entwurf soll voraussichtlich Ende kommender Woche stattfinden.

