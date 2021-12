Bundespräsidentenwahl: Niedersachsen schickt 73 Delegierte Stand: 14.12.2021 16:40 Uhr Niedersachsen wird bei der Wahl des Bundespräsidenten im kommenden Februar auch von mehreren Prominenten vertreten. Insgesamt entsendet das Land 73 Delegierte.

Darunter sind zum Beispiel TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf, Sänger Thees Uhlmann und Schauspielerin Denise M'Baye für die SPD, Pianist Igor Levit für die Grünen und Unternehmer Alexander zu Schaumburg-Lippe für die FDP. Die CDU setzt ausschließlich auf Vertreter aus politischen Ämtern wie den Europapolitiker und früheren Ministerpräsidenten David McAllister.

Wahl des Bundespräsidenten am 13. Februar in Berlin

Die Zahl der Delegierten je Fraktion wurde am Dienstag in einem Abstimmungsverfahren im Landtag entschieden. Demnach entsendet die SPD 31 Delegierte in die Bundesversammlung, die CDU 26, Grüne und FDP jeweils sieben. Die beiden Gruppen von Mitgliedern der ehemaligen AfD-Fraktion können jeweils einen Vertreter nach Berlin schicken. Die Wahl des Bundespräsidenten soll am 13. Februar 2022 stattfinden. Die Kandidaten? Bisher steht nur fest, dass sich der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für eine zweite Amtszeit zur Wahl stellt.

