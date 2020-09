Stand: 01.09.2020 16:36 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona-Hilfen vom Bund: Millionen nicht ausgezahlt von Katharina Seiler

In keinem anderen Bundesland sind anteilsmäßig so wenige Hilfsgelder an Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen bewilligt und ausgezahlt worden wie in Niedersachsen. Obwohl der Bund dem Land 860 Millionen Euro Soforthilfen zugewiesen hat, sind rund 240 Millionen Euro - also etwa 28 Prozent - nicht abgeflossen. Das geht aus einem Bericht des Bundesfinanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundes hervor, der NDR 1 Niedersachsen vorliegt.

Kritik: Komplizierte Kriterien, schleppende Verfahren

Der Haushaltspolitiker der Linken, der niedersächsische Bundestagsabgeordnete Victor Perli, meint, bei der Hilfe für die Solo-Selbstständigen und kleinen Unternehmen sei etwas gewaltig schiefgelaufen. Ihnen sei die Hilfe durch schleppende Antragsverfahren und komplizierte Förderkriterien erschwert worden, so der Politiker aus Wolfenbüttel. Das bestätigt auch der Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland. Viele Finanzhilfen des Bundes hätten wegen bürokratischer Hindernisse gar nicht beantragt werden können, so der Verband.

13.500 Anträge bislang unbearbeitet

Von den insgesamt 50 Milliarden Euro Corona-Soforthilfen für Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen sind bundesweit bisher 13 Milliarden bewilligt worden. 13.500 Anträge müssen laut Bundesfinanzministerium noch bearbeitet werden.

