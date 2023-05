Bundeskanzler Scholz wirft Blick auf Offshore-Windenergie Stand: 12.05.2023 07:00 Uhr Olaf Scholz (SPD) besucht heute den Hafen in Brake und das Unternehmen Steelwind in Nordenham. Es geht um Offshore-Windkraft. Ein Aktionsbündnis fordert, dass er sich zur Weservertiefung positioniert.

Der Bundeskanzler will sich heute das Hafen-Terminal in Brake (Landkreis Wesermarsch) anschauen, das ein wichtiger Umschlagplatz für Windkraftanlagen ist. Bei der Steelwind Nordenham GmbH informiert sich Scholz über den Bau von Offshore-Windenergieanlagen. Bei Steelwind werden seit zehn Jahren die Fundamente solcher Anlagen gebaut. Steelwind stellt in Nordenham rund 120 dieser sogenannten Monopiles pro Jahr für die Offshore-Industrie her.

Weservertiefung: Bündnis schreibt Scholz offenen Brief

Das "Aktionsbündnis gegen die Weservertiefung" hat Scholz einen offenen Brief geschrieben. Darin wird der Bundeskanzler gebeten, sich gegen das weitere Vertiefen der Weser einzusetzen. Ufergebiete an der Weser könnten versalzen. Infolgedessen könne das Wasser beispielsweise nicht mehr zum Tränken des Viehs genutzt werden. Das habe einen "Verlust an Lebensqualität und Wirtschaftskraft" zufolge, so die Befürchtung.

