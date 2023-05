Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Brake und Nordenham Stand: 11.05.2023 20:36 Uhr Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht am Freitag in Niedersachsen den Hafen in Brake und am Nachmittag das Unternehmen Steelwind in Nordenham. Es geht vor allem um den Ausbau der Offshore-Windkraft.

In Brake will sich Scholz das Hafen-Terminal anschauen, der ein wichtiger Umschlagplatz für Windkraftanlagen ist. Bei der Steelwind Nordenham GmbH informiert sich Scholz über den Bau von Offshore-Windenergieanlagen. Steelwind werden seit zehn Jahren die Fundamente solcher Anlagen gebaut. Steelwind stellt in Nordenham rund 120 dieser sogenannten Monopiles pro Jahr für die Offshore-Industrie her.

Weitere Informationen Windenergie der Nordsee: Niedersachsen sieht großes Potenzial Europa will die Offshore-Windkraft massiv ausbauen. Niedersachsen und Schleswig-Holstein unterstützen die Pläne der Staaten. (25.04.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.05.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende