Bund und Länder ringen um Kostenverteilung für Geflüchtete Stand: 07.04.2022 21:48 Uhr Trotz stundenlanger Verhandlungen von Bund und Ländern hat sich am Donnerstagabend zunächst keine Einigung bei der Verteilung der Kosten für die Versorgung ukrainischer Kriegsflüchtlinge abgezeichnet.

Die am Nachmittag gestarteten Beratungen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den Ministerpräsidenten - darunter Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) - wurden nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Abend zwischenzeitlich unterbrochen und dann wieder fortgesetzt. Während der Pause würden aber Kompromisse ausgelotet, hieß es aus Teilnehmerkreisen.

Länder fordern verbindliche Zusagen

Die Länder fordern vom Bund auch für die Kommunen verbindliche Zusagen für die Finanzierung der Unterbringung, Verpflegung, Gesundheitsversorgung und Betreuung der Flüchtlinge und Vertriebenen aus der Ukraine. Unter anderem fordern die Länder Geld für die Bereitstellung von Kinderbetreuungs- und Bildungsplätzen sowie für die Wohnkosten. Dem Vernehmen nach war am Abend noch keine nennenswerte Annäherung erreicht.

Länderchefs haben Gesprächsbedarf

Das Treffen mit Scholz hatte am Nachmittag bereits mit einstündiger Verspätung begonnen, da die Länderchefs untereinander deutlich mehr Gesprächsbedarf hatten als zunächst eingeplant. Bei dem Bund-Länder-Treffen geht es auch darum, wie die Registrierung und Verteilung der ankommenden Ukrainer auf die Länder und Kommunen am besten organisiert werden kann.

Städte- und Gemeindebund: "Wir brauchen jetzt Geld"

Der niedersächsische Städte- und Gemeindebund hat sich im Vorfeld der Bund-Länder-Runde für eine Pauschale ausgesprochen. "Wir brauchen jetzt Geld, um Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen", sagt Präsident Marco Trips. "Wir plädieren dafür, die bisherige Finanzierung über Pauschalen beizubehalten, die dann erhöht werden." Jan Arning, Hauptgeschäftsführer des niedersächsischen Städtetages, sagte, dass vor allem Großstädte "erheblich in Vorleistung getreten" seien.

Links Gerechter Schlüssel gesucht

Asylbewerberrecht statt Hartz IV

Sowohl Trips als auch Arning halten nicht viel davon, Geflüchteten nach der Registrierung durch die Ausländerbehörden Sozialleistungen wie etwa Hartz IV zu zahlen. Den Ländern würden dadurch finanzielle Aufwendungen von den Kommunen abgenommen, sagte Trips. Arning sagt, dass Kommunen bei Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz "im Regelfall" mit dem Geld auskämen. Bei Leistungen nach SGB II könnten für die Kommunen hingegen schnell Millionensummen anfallen, wenn diese beispielsweise zusätzlich Kosten für Unterkunft und Heizung tragen müssten.

VIDEO: Interview mit einem Ukraine-Helfer aus Göttingen (4 Min)

Kitagruppen und Schulklassen ausbauen

Trips fordert zudem, dass der Bund Pauschalen für die Betreuung in Kindertagesstätten und Schulen bezahlen müsse. Kitagruppen und Schulklassen seien in der Regel voll, sodass Extragruppen eingerichtet werden müssten. Städtetag-Chef Arning geht davon aus, dass Kita-Bauten erweitert und Container aufgestellt werden müssen. Die Mittel seien ausgeschöpft. "Die Kommunen tragen jeden Cent selber", so Arning.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.04.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbetreuung Schule Flüchtlinge Arbeitsmarkt